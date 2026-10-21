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El Salvador: Aproape 90% dintre persoanele arestate în războiul împotriva bandelor nu au fost încă judecate

Procurorul general din El Salvador, Rodolfo Delgado, a prezentat noi date oficiale Congresului, potrivit cărora, aproape 90% dintre cele 93.000 de persoane arestate în El Salvador în cadrul stării de urgență instituite de președintele Nayib Bukele în urmă cu patru ani nu au fost încă trimise în judecată.
El Salvador: Aproape 90% dintre persoanele arestate în războiul împotriva bandelor nu au fost încă judecate
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
21 oct. 2026, 08:14, Știri externe
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Rodolfo Delgado a anunțat că instituția pe care o conduce a înregistrat puțin peste 10.500 de condamnări de la debutul măsurilor excepționale, menținute în ultimii patru ani. Prin urmare, marea majoritate a deținuților își așteaptă încă procesul, notează AFP

Procuratura a obținut 13 condamnări la închisoare pe viață pentru apartenența la organizații teroriste, omoruri și femicide, precum și 244 de achitări și 10 dosare clasate. 

Scăderea criminalității și acuzațiile de încălcare a drepturilor omului

Campania împotriva bandelor criminale, lansată de Nayib Bukele după preluarea puterii în 2019, a contribuit la reducerea criminalității la niveluri istorice scăzute în El Salvador. 

Cu toate acestea, măsurile adoptate de guvern au fost criticate de organizațiile neguvernamentale și de un grup de experți ai Organizației Națiunilor Unite, care au semnalat posibile încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv detenții arbitrare și decese în închisori.

Potrivit organizației umanitare Socorro Jurídico, o treime dintre cei arestați sub starea de urgență ar fi nevinovați. Președintele Nayib Bukele a recunoscut deja că administrația sa a eliberat aproximativ 8.000 de persoane reținute, fără a clarifica dacă acestea mai sunt puse sub acuzare, oficialii guvernamentali catalogând aceste cazuri drept o „marjă de eroare”. 

Săptămâna trecută, șeful statului a declarat că are în vedere un program de eliberare timpurie și condiționată pentru aproximativ 5.000 de presupuși colaboratori ocazionali ai bandelor. 

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