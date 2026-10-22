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Patru salvadorieni din misiunea ONU în Haiti au fost răpiți. Bukele lansează o operațiune militară

Președintele salvadorian Nayib Bukele a anunțat demararea unei operațiuni militare pentru salvarea a patru tehnicieni de aviație salvadorieni răpiți de bandele armate din Haiti, transmițând un ultimatum dur liderilor acestora și avertizând cu un răspuns de o forță fără precedent dacă ostaticii nu sunt eliberați.
Patru salvadorieni din misiunea ONU în Haiti au fost răpiți. Bukele lansează o operațiune militară
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
22 oct. 2026, 08:55, Știri externe
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Cei patru salvadorieni, participanți la misiunea multinațională ONU pentru combaterea bandelor, sunt dați dispăruți de duminică, după ce membri ai unor bande criminale au deschis focul asupra unui vehicul blindat în zona Santo din Croix-des-Bouquets, la periferia capitalei Port-au-Prince, notează Euronews

În timpul asaltului, tehnicienii au fugit din vehiculul cuprins de flăcări, incidentul marcând primul atac major direct asupra forței internaționale de reprimare a bandelor de la începutul desfășurării acesteia în Haiti. 

Ultimatum dur pentru bandele înarmate

Liderul de la San Salvador a subliniat că misiunea țării sale în Haiti are un caracter strict noncombatant, cei patru bărbați fiind tehnicieni de aviație, responsabili în principal de sprijinirea evacuărilor medicale. 

„Atacul de astăzi nu este nimic în comparație cu ceea ce va urma dacă nu îi eliberează pe cei patru ostatici în viață. Și să nu considerați cuvintele noastre drept amenințări goale”, a transmis Bukele liderilor bandelor din Haiti. 

La rândul său, guvernul din Haiti a catalogat miercuri seară operațiunea de recuperare a tehnicienilor drept o „prioritate absolută”, mobilizând toate resursele necesare în coordonare cu Forța de Reprimare a Bandelor. 

Situația din Haiti

Incidentul evidențiază vulnerabilitățile majore de securitate din Haiti, unde bandele controlează aproximativ 70% din capitala Port-au-Prince, în timp ce țara încearcă să organizeze primele alegeri generale din ultimul deceniu.  

Contingentul salvadorian face parte dintr-o forță internațională multinațională mandatată de ONU ce numără peste 2.000 de soldați, incluzând trupe din Ciad, Jamaica și Guatemala, cu un plafon aprobat de până la 5.550 de persoane. Misiunea a fost prelungită de Consiliul de Securitate până în martie 2027. 

La începutul lunii octombrie, El Salvador și-a prelungit oficial participarea cu încă un an, extinzându-și mandatul dincolo de evacuările medicale pentru a include desfășurarea de personal civil și militar adaptat necesităților generale ale misiunii. 

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