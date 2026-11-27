O mare parte dintre echipamentele necesare implementării sistemului E-COLD au ajuns vineri în Portul Constanța, iar proiectul finanțat din fonduri europene intră într-o nouă etapă, potrivit ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Ștefan Ovidiu Popa.

Investiția, în valoare de aproximativ 29,6 milioane de euro, va permite alimentarea navelor cu „energie electrică de la țărm, fără a mai utiliza motoarele auxiliare” în timp ce se află la cheu.

Ministrul Transporturilor a anunțat, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, că echipamentele sistemului E-COLD au ajuns în mare parte în Portul Constanța. Potrivit acestuia, proiectul reprezintă un „pas important către un viitor verde și sustenabil”.

„Portul Constanța face încă un pas important către un viitor verde și sustenabil! O mare parte dintre echipamentele sistemului E-COLD au ajuns în Portul Constanța, marcând o nouă etapă în implementarea acestei investiții strategice, finanțate din fonduri europene”, a transmis ministrul.

Măsura va contribui la reducerea emisiilor poluante și a zgomotului produs de nave în port, având efecte și asupra calității mediului și a condițiilor din zona portuară.

Investiția este estimată la aproximativ 29,6 milioane de euro și este finanțată din fonduri europene. Proiectul urmărește să aducă Portul Constanța mai aproape de standardele infrastructurii portuare moderne din Europa și să îi consolideze poziția în rețeaua europeană de transport.

Ministrul Transporturilor a spus că finanțările europene trebuie transformate în „investiții concrete”, care să contribuie la dezvoltarea infrastructurii și la protejarea mediului.

„Investiția, în valoare de aproximativ 29,6 milioane de euro, consolidează poziția Portului Constanța în rețeaua porturilor europene moderne și competitive. Transformăm finanțările europene în investiții concrete și construim o infrastructură de transport performantă, modernă și prietenoasă cu mediul”, a mai transmis Ștefan Ovidiu Popa.