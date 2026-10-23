Au plecat cu vaporul în vacanță spre plajele tropicale, dar au ajuns în frigul din Canada: „Am crezut că e o glumă”

Nava Oasis of the Seas, operată de compania Royal Caribbean, a plecat din New Jersey și ar fi trebuit să ajungă în Port Canaveral, Florida, înainte de a continua spre Bahamas. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de-a lungul traseului planificat, căpitanul a decis să schimbe ruta și să se îndrepte spre nord, către coasta Canadei.

Decizia a fost anunțată cu doar câteva ore înainte de îmbarcare, spre surprinderea pasagerilor, care își pregătiseră bagajele pentru o vacanță la căldură. Unii dintre ei nu aveau haine groase, necesare pentru temperaturile mai scăzute din nordul continentului.

„Soțul meu mi-a spus: E o glumă, nu-i așa?”, a relatat o pasageră din New Jersey pentru postul CTV News.

Nava a ajuns în portul Halifax din Canada

În locul destinațiilor tropicale, nava a acostat în Halifax, capitala provinciei canadiene Nova Scoția. Potrivit publicației Il Messaggero, vasul a rămas în port timp de o zi, după care și-a reluat călătoria spre apele americane, urmând să revină în New Jersey.

Schimbarea itinerariului a provocat reacții diferite în rândul turiștilor. În timp ce unii s-au bucurat de ocazia de a vizita un oraș canadian, alții au fost dezamăgiți că nu au mai ajuns în Bahamas.

Printre cei nemulțumiți s-a numărat Nicholas Meli, care a condus șapte ore de la Toronto până în New Jersey pentru a se îmbarca în croazieră, sperând să se bucure de vremea caldă.

„Sunt foarte dezamăgit. Sunt deja din Canada și voiam să merg în Bahamas”, a declarat acesta.

Alți pasageri au încercat să privească situația cu umor. Familia Hicks, din Philadelphia, a ales să nu lase schimbarea destinației să le strice vacanța.

„Simt că sunt la jumătatea drumului spre Polul Nord, unde locuiește Moș Crăciun”, a glumit unul dintre membrii familiei.

Ce compensații au primit turiștii

Pentru a compensa modificarea traseului, compania de croaziere a rambursat integral excursiile la țărm rezervate anterior și le-a oferit tuturor pasagerilor vouchere de călătorie în valoare de 50% din prețul biletului.