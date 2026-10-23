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Au plecat cu vaporul în vacanță spre plajele tropicale, dar au ajuns în frigul din Canada: „Am crezut că e o glumă”

O croazieră spre Bahamas s-a transformat într-o călătorie neașteptată în Canada deoarece vremea nefavorabilă a determinat schimbarea itinerariului navei. Pasagerii, care se pregătiseră pentru plaje tropicale și temperaturi ridicate, au aflat cu doar câteva ore înainte de îmbarcare că planurile lor de vacanță se schimbă radical. „Am crezut că e o glumă”, a povestit una dintre turiste.
Au plecat cu vaporul în vacanță spre plajele tropicale, dar au ajuns în frigul din Canada: „Am crezut că e o glumă”
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
23 oct. 2026, 21:28, Știri externe
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Nava Oasis of the Seas, operată de compania Royal Caribbean, a plecat din New Jersey și ar fi trebuit să ajungă în Port Canaveral, Florida, înainte de a continua spre Bahamas. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de-a lungul traseului planificat, căpitanul a decis să schimbe ruta și să se îndrepte spre nord, către coasta Canadei.

Decizia a fost anunțată cu doar câteva ore înainte de îmbarcare, spre surprinderea pasagerilor, care își pregătiseră bagajele pentru o vacanță la căldură. Unii dintre ei nu aveau haine groase, necesare pentru temperaturile mai scăzute din nordul continentului.
„Soțul meu mi-a spus: E o glumă, nu-i așa?”, a relatat o pasageră din New Jersey pentru postul CTV News.

Nava a ajuns în portul Halifax din Canada

În locul destinațiilor tropicale, nava a acostat în Halifax, capitala provinciei canadiene Nova Scoția. Potrivit publicației Il Messaggero, vasul a rămas în port timp de o zi, după care și-a reluat călătoria spre apele americane, urmând să revină în New Jersey.

Schimbarea itinerariului a provocat reacții diferite în rândul turiștilor. În timp ce unii s-au bucurat de ocazia de a vizita un oraș canadian, alții au fost dezamăgiți că nu au mai ajuns în Bahamas.

Printre cei nemulțumiți s-a numărat Nicholas Meli, care a condus șapte ore de la Toronto până în New Jersey pentru a se îmbarca în croazieră, sperând să se bucure de vremea caldă.
„Sunt foarte dezamăgit. Sunt deja din Canada și voiam să merg în Bahamas”, a declarat acesta.

Alți pasageri au încercat să privească situația cu umor. Familia Hicks, din Philadelphia, a ales să nu lase schimbarea destinației să le strice vacanța.

„Simt că sunt la jumătatea drumului spre Polul Nord, unde locuiește Moș Crăciun”, a glumit unul dintre membrii familiei.

Ce compensații au primit turiștii

Pentru a compensa modificarea traseului, compania de croaziere a rambursat integral excursiile la țărm rezervate anterior și le-a oferit tuturor pasagerilor vouchere de călătorie în valoare de 50% din prețul biletului.

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