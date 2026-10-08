„Evoluție majoră” pentru șoferi. Prețurile la combustibil în Marea Britanie vor putea fi văzute în timp real pe Google Maps

Șoferii vor putea găsi cele mai mici prețuri la benzină și motorină căutând o benzinărie locală în aplicația Google Maps.

Acest lucru s-ar putea dovedi a fi „o evoluție majoră” în ceea ce privește creșterea prețurilor la combustibili, potrivit activiștilor.

Conform The Guardian, compania va folosi date de pe platforma guvernamentală Fuel Finder, care afișează prețuri în timp real la 99% din benzinării.

Se așteaptă ca acest sistem să facă prețurile mai transparente și să încurajeze concurența între benzinării. Milioane de oameni se confruntă cu costuri record ale combustibilului rutier din cauza restricțiilor globale de aprovizionare provocate de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Care este prețul mediu la motorina din Marea Britanie

Prețul mediu al motorinei în Marea Britanie a atins recent un record de 2 lire sterline pe litru (peste 12,60 lei), crescând cu peste 40% de la sfârșitul lunii februarie.

Polly Billington, ministrul pentru consumatorii de energie, a declarat că „accesarea celui mai ieftin combustibil ar trebui să fie simplă. Motiv pentru care, afișarea prețurilor la combustibili în timp aproape real pe Google Maps, pentru prima dată în Marea Britanie, schimbă complet regulile jocului, ajutând șoferii să găsească cea mai bună ofertă și să economisească bani la pompă”.

Schema guvernamentală Fuel Finder a fost lansată în februarie, pentru a ajuta șoferii să obțină prețuri mai competitive la combustibil. Aceasta a venit în urma unei recomandări din 2023 a Autorității pentru Concurență și Piețe, potrivit sursei citate.