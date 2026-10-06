Trucul mecanicilor: Cum dezaburești parbrizul în doar câteva secunde

Cauza este simplă, potrivit Virgilio Motori. Aerul din mașină conține umiditate.

Când dă de geamurile reci, vaporii de apă se transformă în picături minuscule. Într-o zi ploioasă, câțiva pasageri sunt de ajuns pentru ca fenomenul să apară rapid.

Primul impuls al multor șoferi este să șteargă parbrizul cu o cârpă sau cu mâna. Soluția ține doar câteva secunde și lasă dâre, foarte vizibile noaptea, în lumina farurilor.

O greșeală frecventă este să pornești încălzirea folosind aerul din interiorul mașinii. Astfel, același aer umed circulă în habitaclu, iar condensul dispare mai greu.

Multe mașini au un buton dedicat dezaburirii, marcat de obicei cu simbolul parbrizului. Sistemul reglează automat ventilatorul, temperatura și direcția aerului.

Fără această funcție, același efect se obține manual

Combinația corectă este aer condiționat pornit, temperatură ridicată, recirculare oprită și aer îndreptat spre parbriz. Închiderea gurilor de ventilație centrale ajută la concentrarea fluxului de aer.

Contează și curățenia

Praful și reziduurile de pe interiorul parbrizului favorizează depunerea picăturilor.

Filtrul de habitaclu ar trebui schimbat o dată pe an sau la 15.000 de kilometri, dacă producătorul nu prevede altfel. Un filtru murdar lasă să treacă mai puțin aer și reține mai multă umiditate.

La mașinile mai vechi, cauza poate fi alta. Garniturile deteriorate ale ușilor sau orificiile de scurgere înfundate pot lăsa apa să intre. Dacă preșurile sunt mereu ude, merită căutată cauza.