Serialul „The Altruists”, lansat pe Netflix pe 19 noiembrie, a provocat reacții puternice în industria criptomonedelor. Producția prezintă prăbușirea platformei FTX, unul dintre cele mai mari scandaluri financiare din acest sector, însă mai multe personalități din industrie, citate de CNBC, susțin că povestea denaturează responsabilitatea celor implicați.

Criticile vizează în special modul în care sunt prezentați Sam Bankman-Fried, fondatorul FTX, și Caroline Ellison, fosta directoare a companiei Alameda Research. Cei doi sunt înfățișați, în opinia contestatarilor, mai degrabă ca „victime ale influenței altor persoane” decât ca responsabili pentru fraudă.

În schimb, Changpeng Zhao, cofondatorul Binance, una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare a criptomonedelor, este prezentat drept „principalul personaj negativ”.

O fraudă de miliarde de dolari, transformată într-un serial

FTX a intrat în faliment în noiembrie 2022, când o criză de lichiditate a scos la iveală probleme financiare grave. Investigațiile au demonstrat că miliarde de dolari aparținând clienților fuseseră transferate către Alameda Research, companie de tranzacționare controlată de Bankman-Fried.

Fondatorul FTX a fost condamnat în martie 2024 la 25 de ani de închisoare pentru fraudă și conspirație. Caroline Ellison a pledat vinovată și a colaborat ulterior cu procurorii americani.

Cu puțin timp înainte de faliment, Changpeng Zhao anunțase că Binance își va vinde deținerile rămase de FTT, criptomoneda emisă de FTX. Anunțul a amplificat presiunile financiare asupra platformei.

Zhao a fost condamnat separat, în 2024, la patru luni de închisoare, pentru încălcarea legislației americane privind combaterea spălării banilor. El a fost grațiat de președintele Donald Trump în octombrie 2025.

Acuzații dure la adresa Netflix

Changpeng Zhao a criticat serialul într-o postare pe rețeaua X, pe care l-a calificat drept „absurd”, punând sub semnul întrebării intențiile producătorilor.

Analistul pieței criptomonedelor, cunoscut online sub numele de Kaleo, a susținut că serialul îi prezintă pe Bankman-Fried și Ellison ca fiind manipulați de Zhao să comită infracțiunile, în timp ce cofondatorul Binance apare drept organizatorul întregului scandal.

„Oricine a scris acest scenariu nu are nicio rușine”, a transmis Kaleo.

De asemenea, Vitalik Buterin, cofondatorul Ethereum, una dintre cele mai importante platforme blockchain, pe care funcționează și criptomoneda Ether, a criticat modul în care este imitat accentul lui Zhao, sugerând că reprezentarea ar putea avea conotații rasiste.

În opinia lui Tigran Gambaryan, fost director Binance și fost agent federal american, serialul diminuează responsabilitatea lui Bankman-Fried și îl transformă pe Zhao într-un „personaj negativ caricatural”.

Personajele sunt descrise drept „unidimensionale” și „stereotipe” și de Yi He, cofondatoare Binance, care acuză producția că transferă responsabilitatea de la cei implicați direct în prăbușirea FTX.

Nu toate reacțiile au fost însă favorabile lui Zhao. Star Xu, fondatorul OKX, o altă platformă de tranzacționare a criptomonedelor, i-a cerut acestuia să răspundă criticilor cu fapte și dovezi, în loc să le considere atacuri coordonate ale concurenților.

Ce spun creatorii serialului

„The Altruists” are opt episoade, iar din distribuție fac parte Anthony Boyle în rolul lui Sam Bankman-Fried, Julia Garner în rolul lui Caroline Ellison și Terry Chen în rolul lui Changpeng Zhao.

Graham Moore, creatorul și unul dintre coordonatorii serialului, a explicat înaintea lansării că nu a urmărit reproducerea exactă a comportamentului persoanelor reale, ci construirea unor personaje complexe.

„Nu voi putea demonstra niciodată ce se petrecea în inimile sau mințile prietenilor lui Sam atunci când au luat acele decizii”, a declarat Moore pentru Business Insider.

„Povestea pe care o spunem nu este una financiară și nici despre criptomonede. Este o poveste profund personală”, a explicat creatorul serialului, precizând că scenariul se bazează pe cercetări privind trecutul și declarațiile publice ale persoanelor implicate.

Netflix, implicat și în alte procese pentru defăimare

Netflix are deja un istoric de litigii legate de serialele inspirate din evenimente reale.

În 2022, Rachel DeLoache Williams, fost editor foto la Vanity Fair, a dat în judecată compania pentru modul în care a fost prezentată în „Inventing Anna”, serialul despre escroaca Anna Sorokin. Williams a susținut că producția i-a folosit numele real și a prezentat-o în mod fals drept o persoană lacomă și necinstită. Procesul s-a încheiat printr-o înțelegere amiabilă în februarie 2026.

Un alt caz privește serialul „Baby Reindeer”, care prezintă povestea unui comediant hărțuit de o femeie obsedată de el. Fiona Harvey, femeia care susține că a inspirat personajul Martha, a cerut despăgubiri de cel puțin 170 de milioane de dolari, acuzând Netflix că a prezentat-o în mod fals drept o persoană condamnată pentru hărțuire și agresiune sexuală. Procesul va începe în mai 2027.

Netflix a transmis că își va apăra poziția în instanță și va susține dreptul creatorului serialului, Richard Gadd, de a-și spune povestea.