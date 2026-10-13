Zbor de groază. Pasageri atacați de polșnițe în avion pe ruta Australia-Italia

Mai mulți pasageri au început să se plângă de mâncărimi și mușcături, vineri, la bordul zborului Qantas QF5 de la Perth, Australia, la Roma, Vinovații? Ploșnițele, descoperite în secțiunea din față a cabinei economice, potrivit Guardian Australia.

Alertați, membrii echipajului au distribuit antihistaminice pasagerilor afectați, urmând sfatul medical. Însă, potrivit publicației Sydney Morning Herald, citată de Le Figaro, rezervele de medicamente s-au epuizat în cele din urmă. O perspectivă îngrijorătoare, având în vedere că mai erau câteva ore de zbor.

Zborul de întoarcere a fost anulat

La sosirea pe aeroportul Roma-Fiumicino, Qantas a retras aeronava din serviciu pentru a permite echipelor de mentenanță să efectueze o curățare temeinică. Zborul de întoarcere QF6, programat pentru sâmbătă, 10 octombrie, către Perth, a fost anulat. Compania aeriană și-a cerut scuze, invocând „o problemă identificată cu un număr mic de locuri la clasa economică”. Pasagerii afectați de anulare au fost cazați și reprogramați pe alte zboruri în termen de 48 de ore de la plecarea inițială programată.

Incidentul ridică o întrebare destul de neplăcută: cum au reușit acești paraziți să ajungă în cabina unui avion? Potrivit lui Michelle Power, profesoară de parazitologie la Universitatea Macquarie, intervievată de The Guardian, probabil că au fost aduși la bord în hainele sau bagajele unui călător. Cu toate acestea, nu există nicio modalitate de a le determina originea exactă.

Ploșnițele sunt greu de îndepărtat

Ploșnițele nu se găsesc doar în saltelele hotelurilor. Ele pot infesta și cusăturile și crăpăturile fotoliilor. Stephen Doggett, un expert australian în aceste insecte, chiar consideră că acestea ar fi putut fi prezente în aeronave o perioadă de timp fără a fi detectate. Prezența lor la bordul avioanelor rămâne rară, dar eliminarea lor este complicată: sunt rezistente la multe insecticide, iar unele tratamente pot deteriora materialele aeronavei.

Qantas declară că aeronavele sale sunt supuse unor curățări și dezinfecții regulate la fiecare 50 de zile. Această procedură de întreținere de rutină nu constituie, în sine, un tratament specific împotriva ploșnițelor. Între timp, incidentul generează reacții și în Italia. Asociația pentru protecția consumatorilor, Sportello dei Diritti, cere despăgubiri pentru călătorii afectați. Președintele acesteia, Giovanni D’Agata, denunță episodul ca fiind „inacceptabil” și sfătuiește pasagerii să păstreze biletele, chitanțele și orice certificate medicale relevante.