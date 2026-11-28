Asti, un oraș din regiunea italiană Piemont, se întinde pe 151,31 kilometri pătrați, depășind suprafața Parisului.
Dimensiunea sa neobișnuită este rezultatul unei decizii administrative din 1929.
Atunci, cinci comune învecinate au fost desființate și anexate orașului.
Astăzi, unele dintre fostele localități au mai mulți locuitori decât comune independente din apropiere, dar nu mai au primării proprii.
Aproximativ jumătate din teritoriul Asti este ocupat de terenuri agricole, iar peisajul include dealuri, păduri, sate și podgorii.
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