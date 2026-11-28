Orașul dintr-o țară europeană mai mare decât Parisul. Cinci localități au fost șterse de pe hartă

Cinci localități au dispărut de pe hartă, iar un oraș din Italia a devenit mai mare decât Parisul. Nu este vorba despre o metropolă aglomerată, ci despre un teritoriu cu sate, dealuri și podgorii. Totul a pornit de la o decizie administrativă luată în urmă cu aproape un secol.