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Haos pe aeroporturile din Italia: Zboruri anulate și întârzieri masive după o defecțiune majoră

Dacă zbori astăzi, verifică rețelele de zbor. O avarie la sistemul național de control al traficului aerian din Italia blochează avioanele la sol. Situația este critică, iar autoritățile au redus capacitatea spațiului aerian. Enav a explicat oficial ce se întâmplă și dacă este vorba despre un atac informatic.
Haos pe aeroporturile din Italia: Zboruri anulate și întârzieri masive după o defecțiune majoră
Andreea Tobias
16 oct. 2026, 09:48, Știri externe
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Problemele tehnice care au afectat controlul traficului aerian din Italia au provocat anulări și întârzieri pe aeroportul Roma Fiumicino.

Patru zboruri au fost anulate, iar aproximativ 20 de curse înregistrează întârzieri de până la o oră.

Autoritățile au introdus restricții temporare în gestionarea traficului aerian, în timp ce greva easyJet complică și mai mult situația.

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice statusul zborurilor înainte de a pleca spre aeroport.

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