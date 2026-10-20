Ryanair avertizează că biletele de avion se vor scumpi semnificativ în 2027. Șeful companiei o atacă pe Ursula von der Leyen

Directorul Ryanair, Michael O’Leary, a numit-o „inutilă” pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, acuzând-o că vorbește despre competitivitate, dar nu face nimic concret pentru a o îmbunătăți.

„Taxați-i pe americani”

Într-un interviu acordat Euronews, O’Leary a criticat taxele de mediu impuse de Uniunea Europeană companiilor aeriene. Potrivit acestuia, sistemul actual dezavantajează transportatorii europeni, în timp ce companiile din Statele Unite, China și alte țări asiatice beneficiază de reguli mai favorabile.

„Nimeni nu ar concepe un sistem atât de stupid, în afară de Parlamentul European și Ursula von der Leyen. Dacă vreți cu adevărat competitivitate, taxați-i pe americani atunci când aterizează aici, în Europa”, a declarat acesta.

Directorul Ryanair a criticat și lipsa progreselor în aplicarea recomandărilor din raportul privind competitivitatea europeană, prezentat de fostul premier italian Mario Draghi în 2024.

„Ursulei von der Leyen îi este frică să facă orice altceva în afară de a vorbi. Este inutilă”, a afirmat O’Leary.

Ryanair reduce numărul zborurilor din Belgia

Declarațiile au fost făcute la Bruxelles, unde Ryanair a anunțat că va elimina 20 de rute și va reduce cu un milion numărul locurilor disponibile pe zborurile din Belgia în această iarnă.

Decizia vine după ce guvernul belgian a majorat taxa pe călătoriile aeriene cu doi euro, până la șapte euro pentru fiecare bilet.

„Mutăm avioanele în țările care sunt competitive. Belgia nu este competitivă. Franța nu este competitivă. Germania este complet necompetitivă”, a declarat O’Leary.

Biletele de avion se vor scumpi în 2027

Directorul Ryanair a avertizat că pasagerii trebuie să se pregătească pentru creșteri importante ale prețurilor anul viitor.

Compania și-a asigurat combustibilul pentru 2026 la un preț de aproximativ 67 de dolari pe baril, prin contracte încheiate în avans. O’Leary estimează însă că acest cost s-ar putea dubla în 2027, când protecția oferită de contractele actuale va expira.

„Garantăm că nu vom introduce suprataxe pentru combustibil, dar nu există nicio îndoială că prețurile biletelor de avion vor crește semnificativ în 2027, din cauza scumpirii puternice a petrolului”, a declarat acesta.

Avertismentul vine în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a provocat creșteri importante ale prețurilor petrolului. Cotația petrolului Brent a depășit 110 dolari pe baril, pe fondul temerilor privind aprovizionarea din Golful Persic.