Petrolul revine la 110 dolari pe baril, iar gazele se scumpesc puternic. De ce prețurile rămân ridicate, deși livrările din Golf și-au revenit

Piețele energetice au rămas sub presiune marți, 20 octombrie, pe fondul incertitudinilor privind revenirea la normal a aprovizionării după izbucnirea războiului cu Iranul. Potrivit Euronews, petrolul Brent, referința pentru piețele internaționale, se tranzacționa în jurul valorii de 110 dolari pe baril înaintea deschiderii burselor europene. Petrolul american WTI depășea 104 dolari pe baril pentru contractele cu livrare în luna următoare.

Petrolul rămâne scump, deși livrările din Golf și-au revenit la 80%

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat pentru Fox News că fluxurile de petrol brut din regiunea Golfului Persic au revenit la aproximativ 80% din nivelul înregistrat înaintea războiului. Cu toate acestea, prețurile continuă să se mențină la niveluri ridicate. Analiștii ING explică această situație prin prima de risc inclusă în cotațiile petrolului, pe fondul temerilor privind noi perturbări ale transporturilor maritime.

Incertitudinile sunt alimentate în special de posibilitatea unor noi atacuri iraniene în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport al petrolului la nivel mondial. Potrivit specialiștilor ING, nu există deocamdată indicii că această primă de risc ar urma să se reducă semnificativ.

Transportul petrolului a devenit extrem de costisitor

Un alt factor care menține presiunea asupra prețurilor este costul transportului maritim. Tarifele pentru petroliere au atins niveluri record, ceea ce scumpește livrarea petrolului către rafinării și alte destinații. Statele Unite analizează posibilitatea de a permite vânzarea unor petroliere aflate sub sancțiuni, pentru ca acestea să poată reveni pe piața legală. Măsura ar putea crește capacitatea disponibilă de transport și ar putea reduce costurile livrărilor.

Totuși, analiștii ING avertizează că nu este clar câte nave ar reintra efectiv în circuitul comercial sau cât de repede ar putea influența prețurile. În plus, deși transporturile de petrol brut au recuperat o parte din pierderi, aprovizionarea cu produse petroliere rafinate continuă să întâmpine dificultăți mai mari.

Gazele europene se apropie de 90 de euro/MWh

Tensiunile din Orientul Mijlociu afectează și piața internațională a gazelor naturale. Marți dimineață, contractele futures pentru gazele naturale tranzacționate la hubul olandez TTF, cu livrare luna următoare, se situau puțin sub 88 de euro/MWh.

Anterior, cotațiile depășiseră 89 de euro/MWh, potrivit datelor ICE citate de Euronews. Prețurile se află astfel aproape de cele mai ridicate niveluri din ultimii ani.

În Asia, gazul natural lichefiat (GNL) a ajuns luni la 30,4 dolari pentru un milion de unități termice britanice (MMBtu), cel mai mare nivel din decembrie 2022, potrivit informațiilor Bloomberg. Îngrijorările au fost amplificate de un incident raportat sâmbătă în apropierea Yemenului.

Autoritatea britanică pentru operațiuni comerciale maritime, UKMTO, a anunțat că un petrolier pentru transportul gazelor naturale lichefiate a fost atacat cu focuri de armă provenite de pe o ambarcațiune mică. Incidentul a readus în atenție riscurile la care sunt expuse navele care transportă energie prin regiune.

Ce ar putea însemna scumpirea petrolului și gazelor pentru România

Evoluția prețurilor internaționale este relevantă și pentru România, atât prin costurile de import ale produselor petroliere, cât și prin influența pieței europene a gazelor. Menținerea petrolului la aproximativ 110 dolari pe baril poate exercita presiuni asupra prețurilor carburanților, în funcție de cursul valutar, cotațiile produselor rafinate, fiscalitate și costurile comerciale.

La rândul lor, gazele mai scumpe pe piața europeană pot crește costurile de aprovizionare pentru anumiți consumatori și companii, în funcție de contracte și de reglementările aplicabile. Aceste evoluții nu înseamnă însă că prețurile plătite de consumatorii români vor crește automat în aceeași proporție.

Bursele europene și asiatice, afectate de incertitudini

Presiunile de pe piețele energetice au fost însoțite de scăderi pe principalele burse. La deschiderea ședinței de marți, indicele FTSE 100 de la Londra și CAC 40 de la Paris pierdeau aproximativ 0,2%, iar DAX de la Frankfurt scădea cu peste 0,4%.

În Asia, indicele Nikkei 225 din Japonia a pierdut 1,3%, iar Kospi din Coreea de Sud înregistra un declin de peste 3,7% în momentul deschiderii piețelor europene. Investitorii sunt preocupați și de evaluările ridicate ale companiilor tehnologice, precum și de costurile investițiilor masive în inteligența artificială.