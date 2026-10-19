Alimentele s-ar putea scumpi puternic la nivel mondial în lunile următoare. Avertismentul economiștilor pentru 2027

Avertismentul vine din partea economiștilor și a organizațiilor internaționale, care observă deja creșteri importante ale prețurilor la grâu, orez, zahăr și alte produse alimentare de bază, anunță Reuters.

„Vom vedea un impact mai mare spre sfârșitul anului, la începutul anului viitor și, posibil, pe tot parcursul anului viitor”, a declarat Maximo Torero, economistul-șef al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Grâul s-a scumpit cu peste 30%. Transportul alimentelor costă tot mai mult

Prețurile grâului au crescut cu peste 30% în 2026, în timp ce orezul s-a scumpit cu 10-13% în principalele țări exportatoare din Asia. Atacurile asupra infrastructurii cerealelor din regiunea Mării Negre au perturbat transporturile de grâu, obligând mari importatori, precum Egiptul și Indonezia, să caute furnizori alternativi.

În același timp, insecuritatea din Marea Roșie determină navele comerciale să folosească rute mai lungi, în jurul Africii. Pe anumite trasee comerciale importante, inclusiv între Marea Neagră și Asia de Sud-Est, costurile transportului maritim au crescut cu aproximativ 50%.

Războiul dintre SUA, Israel și Iran a contribuit la majorarea prețurilor combustibililor și la perturbarea exporturilor de îngrășăminte prin Strâmtoarea Ormuz. La acestea se adaugă seceta asociată fenomenului climatic El Niño, care afectează producția agricolă în India și Asia de Sud-Est.

Pâinea s-a scumpit cu 25% în Egipt. Orezul a atins prețuri record în Indonezia

Efectele sunt deja vizibile în mai multe țări. În Egipt, prețul pâinii nesubvenționate a crescut cu aproximativ 25% față de luna iulie, în timp ce în Emiratele Arabe Unite uleiul alimentar s-a scumpit cu aproximativ 40%. În Indonezia, prețurile orezului au atins niveluri record, iar în India zahărul a ajuns la un maxim istoric, după ce producția a fost afectată de cel mai slab muson din ultimul deceniu.

Potrivit Băncii Mondiale, în trimestrul încheiat în septembrie, prețurile alimentelor au crescut mai rapid decât inflația generală în 22% dintre cele 150 de țări analizate, față de 14% în trimestrul anterior. Indicele global al prețurilor alimentelor calculat de FAO a ajuns în septembrie la 136 de puncte, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2022.

De ce scumpirile s-ar putea accentua în 2027

Specialiștii avertizează că rezervele de cereale care au protejat piața în ultimii ani încep să se reducă. În plus, marii importatori din Orientul Mijlociu și Africa ar putea reveni în următoarele luni pe piețele internaționale pentru a-și reface stocurile, ceea ce ar crește cererea într-un moment în care aprovizionarea este deja afectată.

„În câteva luni, ar putea apărea un nou val semnificativ de cerere, pe măsură ce importatorii revin pe piață”, a explicat Alexander Karavaytsev, economist la International Grains Council. O altă presiune vine din partea producătorilor alimentari, care își reînnoiesc contractele pentru materii prime la prețuri mai mari. Aceste costuri ar putea ajunge treptat în prețurile plătite de consumatori.

Potrivit datelor companiei Kpler, importurile de grâu ale Indoneziei au scăzut cu 41% în septembrie față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la 491.000 de tone. Economiștii avertizează că eventualele restricții la export impuse de țările producătoare ar putea agrava deficitul de aprovizionare și amplifica scumpirile.