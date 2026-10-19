Prăbușire pe bursa unei mari economii asiatice. Acțiunile au pierdut peste 40% în 2026, iar investitorii străini își retrag miliardele

Indicele principal al bursei din Jakarta a scăzut luni cu peste 5%, după o prăbușire de 11,6% în ședința de vineri, relatează Reuters. Acțiunile indoneziene au pierdut peste 40% din valoare de la începutul anului, înregistrând cea mai slabă performanță dintre marile piețe bursiere.

„Anunțul MSCI a fost neașteptat pentru noi și a provocat panică pe piață”, a transmis Bursa de Valori din Indonezia. Pentru a limita vânzările, operatorul bursier a redus luni la 7% pragul maxim permis pentru scăderea zilnică a unei acțiuni.

De ce riscă Indonezia să fie exclusă din indicii bursieri internaționali

MSCI analizează posibilitatea retrogradării Indoneziei din categoria piețelor emergente în cea a piețelor independente, denumite „standalone”. Această categorie include piețe precum Liban și Zimbabwe, care nu beneficiază de aceeași expunere în portofoliile internaționale de investiții.

Decizia ar putea limita accesul companiilor indoneziene la capitalul străin, deoarece numeroase fonduri de investiții își construiesc portofoliile în funcție de indicii MSCI. Avertismentul vine pe fondul preocupărilor privind transparența acționariatului și posibile manipulări ale tranzacțiilor bursiere.

🚨 BREAKING: 🇮🇩📉 Indonesian stocks suffer worst day since 1998 Indonesia’s main stock index fell more than 10% on Friday, its steepest one-day drop since January 1998, after index provider MSCI proposed moving the country out of its Emerging Markets category to „standalone market” status. Trading in Jakarta was halted for 30 minutes after the index lost 8% at the open. MSCI cited concerns over opaque shareholding structures and suspected coordinated trading. A final decision is due by the end of June 2027. 📷 Indonesia Stock Exchange building, Jakarta · Bursa Efek Indonesia / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 🔗

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MSCI semnalase aceste probleme încă din ianuarie, când amenințase cu retrogradarea Indoneziei la statutul de piață de frontieră. Vineri, furnizorul de indici a transmis că progresele în remedierea problemelor sunt insuficiente și că o asemenea retrogradare nu ar reflecta gravitatea situației.

Investitorii ar putea retrage încă 5,6 miliarde de dolari

Potrivit estimărilor Goldman Sachs, eliminarea completă a Indoneziei din indicii MSCI ar putea determina ieșiri automate de capital de aproximativ 5,6 miliarde de dolari din fondurile care urmăresc acești indici.

Alte fonduri administrate activ, care folosesc indicii MSCI drept reper, dețin investiții de peste 8 miliarde de dolari în active indoneziene. Eventualele vânzări ale acestora ar depinde însă de deciziile administratorilor.

Investitorii străini au vândut deja, net, acțiuni indoneziene în valoare de 4,88 miliarde de dolari de la începutul anului. Dacă tendința continuă, 2026 ar putea deveni anul cu cele mai mari retrageri de capital străin de pe piața bursieră indoneziană din cel puțin ultimii 16 ani.

Moneda națională se apropie de un minim istoric

Turbulențele bursiere s-au extins și asupra monedei naționale și pieței obligațiunilor guvernamentale. Rupia indoneziană s-a depreciat luni până la 18.040 de unități pentru un dolar, apropiindu-se de minimul istoric de 18.190 de rupii pentru un dolar, înregistrat în iunie.

În același timp, randamentul obligațiunilor guvernamentale cu scadența la zece ani a crescut la 7,4%, de la 7,169% vineri, ceea ce reflectă scăderea prețurilor acestora și presiunea asupra costurilor de finanțare ale statului.

Rain Lin, analist al S&P Global Ratings, consideră că avertismentul MSCI va provoca probabil retrageri suplimentare de capital, fără ca acestea să majoreze neapărat semnificativ costurile de finanțare. Riscul mai important, potrivit analistului, este deteriorarea încrederii investitorilor, care s-ar putea extinde asupra obligațiunilor guvernamentale și investițiilor străine directe.

Președintele Indoneziei convoacă o reuniune de urgență cu responsabilii financiari

Președintele Prabowo Subianto urma să se întâlnească luni cu principalii oficiali financiari pentru a analiza situația economică, potrivit unor surse guvernamentale citate de Reuters. La discuții sunt așteptați reprezentanții fondului suveran Danantara și ai Comitetului pentru Stabilitatea Sistemului Financiar, care include ministrul Finanțelor, guvernatorul băncii centrale și conducătorii principalelor autorități de reglementare.

Vineri, un organism de supraveghere financiară a anunțat sancțiuni în valoare totală de 2,1 trilioane de rupii, echivalentul a aproximativ 116,4 milioane de dolari, împotriva unor persoane și entități implicate în presupuse manipulări ale tranzacțiilor cu acțiunile a trei companii. Analiștii Goldman Sachs avertizează că evitarea retrogradării va necesita dovezi clare că reformele anunțate sunt aplicate consecvent și îmbunătățesc efectiv funcționarea pieței.