Prima pagină » Știrile zilei » Avertisment global al Goldman Sachs: Cât mai țin rezervele de petrol

Avertisment global al Goldman Sachs: Cât mai țin rezervele de petrol

Stocurile globale de petrol se apropie de cel mai scăzut nivel din ultimii opt ani, a anunțat Goldman Sachs, avertizând că viteza epuizării rezervelor devine o preocupare, deoarece aprovizionarea prin Strâmtoarea Ormuz rămâne restricționată.
Avertisment global al Goldman Sachs: Cât mai țin rezervele de petrol
Sursa foto: Omar Marques/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Sorina Matei
05 mai 2026, 18:44, Știri externe

Rezervele globale de petrol se apropie de cel mai scăzut nivel din ultimii opt ani, potrivit analiștilor de la Goldman Sachs. Aceștia spun că rata de epuizare a rezervelor devine un motiv de îngrijorare, deoarece rezervele de combustibil sunt limitate din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz, relatează Reuters .

Potrivit experților băncii, rezervele globale de combustibil reprezintă în prezent 101 zile de cerere globală. Această cifră ar putea scădea la 98 de zile până la sfârșitul lunii mai, a menționat Goldman Sachs. Acesta ar fi cel mai scăzut nivel din 2018.

Goldman Sachs consideră că este puțin probabil ca stocurile globale să atingă un minim, dar rata de epuizare și pierderile de aprovizionare în unele regiuni și pentru unele produse sunt îngrijorătoare.

Banca estimează că, înainte de conflictul militar americano-israelian împotriva Iranului, stocurile globale de produse petroliere se ridicau la 50 de zile de consum. Acum, rezervele au scăzut la 45 de zile de consum.

La mijlocul lunii aprilie, Statele Unite au declarat o blocadă navală a porturilor iraniene. Forțele navale americane au interceptat 48 de nave cu legături cu Iranul. Pe 30 aprilie, prețurile țițeiului Brent au depășit un maxim al ultimilor patru ani, ajungând la 126 de dolari pe baril.

Recomandarea video

Sondaj: Criza politică va avea consecințe economice negative pe termen lung, consideră aproape 80% dintre respondenți
G4Media
Crin Antonescu: „S-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Este opera unei propagande și o isterie pe alocuri”
Gandul
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Șeful armatei israeliene din Cisiordania spune că trupele sale ucid la un nivel nemaivăzut din 1967
Libertatea
Singura zodie care atrage banii ca un magnet în vara 2026. Stabilitate și noi începuturi pentru acest nativ
CSID
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor