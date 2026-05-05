Avertisment global al Goldman Sachs: Cât mai țin rezervele de petrol

Potrivit experților băncii, rezervele globale de combustibil reprezintă în prezent 101 zile de cerere globală. Această cifră ar putea scădea la 98 de zile până la sfârșitul lunii mai, a menționat Goldman Sachs. Acesta ar fi cel mai scăzut nivel din 2018.

Goldman Sachs consideră că este puțin probabil ca stocurile globale să atingă un minim, dar rata de epuizare și pierderile de aprovizionare în unele regiuni și pentru unele produse sunt îngrijorătoare.

Banca estimează că, înainte de conflictul militar americano-israelian împotriva Iranului, stocurile globale de produse petroliere se ridicau la 50 de zile de consum. Acum, rezervele au scăzut la 45 de zile de consum.

La mijlocul lunii aprilie, Statele Unite au declarat o blocadă navală a porturilor iraniene. Forțele navale americane au interceptat 48 de nave cu legături cu Iranul. Pe 30 aprilie, prețurile țițeiului Brent au depășit un maxim al ultimilor patru ani, ajungând la 126 de dolari pe baril.