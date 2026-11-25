Aurul spot se tranzacționa la 3.558,85 dolari pe uncie, la ora 05:12, ora României, în timp ce contractele futures americane cu livrare în decembrie scădeau cu 0,1%, până la 3.557,80 dolari, transmite Reuters. Piața încearcă să își găsească echilibrul după vânzările masive din ultimele zile, când turbulențele bursiere i-au determinat pe unii investitori să renunțe inclusiv la aur pentru a obține rapid lichidități.

De ce scade aurul, deși bursele mondiale sunt în dificultate

În perioadele de instabilitate financiară, aurul este considerat în mod tradițional un activ de refugiu. De această dată, însă, metalul prețios a fost afectat de pierderile de pe piețele de acțiuni. Soni Kumari, analist la banca ANZ, explică faptul că investitorii au fost nevoiți să vândă aur pentru a acoperi cererile de garanții suplimentare aferente tranzacțiilor bursiere.

Gold is on track for its worst November since 1978. It isn’t alone. The S&P 500 erased $6 trillion. Nvidia is down 50%. Silver is down 65%. This isn’t a normal correction. It’s a cross-asset liquidation event driven by a single variable: the Fed’s hawkishness and a violent spike in real yields. The data:

• 10Y TIPS real yield: 2.92%

• 10Y nominal yield: Above 5%

• December hike odds: 97%

• DXY: 103.8 (19-month high)

The mechanism:

When margin calls hit, institutions sell what they can, not what they want. Gold, silver, and Bitcoin are being sold for cash. The hedge didn’t hedge; it became an ATM.

Gold’s collapse is the ultimate tell. It’s the price of money becoming expensive again. When real yields approach 3% and the Fed is still hiking, the opportunity cost of holding a non-yielding asset is crushing.

The fundamentals are off. The market is repricing the entire risk complex in real time, and gold just confirmed it. Thank you @Barchart for reminding us the cold hard facts! — GonzalesJ (@juan_gonzalesP) November 25, 2026

Scăderile puternice ale acțiunilor asiatice, provocate de noile amenințări tarifare ale Washingtonului și de slăbirea sectorului tehnologic, au amplificat nevoia de numerar. Potrivit analistei, piața aurului se află acum într-o perioadă de consolidare, în așteptarea unor indicii privind direcția economiei americane.

Investitorii estimează o probabilitate de 96% pentru majorarea dobânzilor în SUA

Atenția piețelor se îndreaptă către indicele cheltuielilor pentru consum personal (PCE), indicatorul de inflație urmărit îndeaproape de Rezerva Federală. Datele urmează să fie publicate miercuri, la ora 15:30, ora României. Potrivit instrumentului FedWatch al CME Group, investitorii estimau o probabilitate de 96,4% pentru o majorare a dobânzii cu 0,25 puncte procentuale în decembrie. O creștere mai mare, de 0,50 puncte, avea o probabilitate estimată de 3,6%.

Dobânzile ridicate sunt, în general, nefavorabile aurului, deoarece metalul prețios nu produce venituri sub formă de dobândă. În schimb, obligațiunile și alte instrumente financiare devin mai atractive. Presiunile asupra Fed au crescut și după publicarea datelor privind încrederea consumatorilor americani, care a urcat în noiembrie la cel mai ridicat nivel din aproape doi ani.

Când ar putea începe revenirea prețului aurului

Analiștii băncii OCBC estimează că presiunea descendentă asupra aurului se va inversa în cele din urmă. Recuperarea ar putea rămâne însă modestă până la începutul anului 2027, înainte ca prețurile să capete un impuls mai puternic. Între timp, Consiliul Mondial al Aurului a anunțat finalizarea unor tranzacții-pilot pentru un nou sistem digital care permite deținerea și transferul electronic al aurului fizic. Pe piața celorlalte metale prețioase, argintul se menținea la 40,89 dolari pe uncie, platina pierdea 1%, până la 1.263,62 dolari, iar paladiul creștea cu 0,3%, la 856,11 dolari.