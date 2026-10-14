Poluarea produsă de avioane își crește toxicitatea în atmosferă. Cum ne este afectată sănătatea

Particulele fine sunt particule minuscule, cu diametre de ordinul nanometrilor, produse, printre altele, prin arderea combustibililor. Acestea rămân suspendate în aer și pot pătrunde adânc în căile respiratorii, potrivit Phys.

Odată inhalate, particulele pot provoca stres oxidativ, un proces care favorizează inflamația și care, pe termen lung, poate contribui la apariția unor probleme grave de sănătate, precum bolile respiratorii și cardiovasculare. Cercetătorii numesc această proprietate nocivă „potențial oxidativ”.

Totuși, particulele fine rămân de obicei în atmosferă ore întregi sau chiar zile înainte de a fi inhalate. Până în prezent, se știa relativ puțin despre modul în care proprietățile lor nocive se modifică în timp.

O echipă coordonată de profesorul Markus Kalberer, de la Universitatea din Basel, a analizat evoluția potențialului oxidativ și, implicit, a toxicității particulelor emise de motorul cu reacție al unui avion de mici dimensiuni și de un motor diesel marin.

Rezultatele au fost publicate în revista științifică Environmental Science: Atmospheres.

Emisiile de la avioane devin mai toxice în timp

Cercetătorii au utilizat un reactor fotochimic pentru a simula transformările prin care trec particulele în atmosferă, pe parcursul unui interval de una până la 12 zile.

Pentru a analiza proprietățile oxidative ale emisiilor proaspete și ale celor care au trecut prin procese de transformare atmosferică, echipa a folosit un instrument de măsurare dezvoltat special la Universitatea din Basel, denumit Online Oxidative Potential Ascorbic Acid Instrument (OOPAAI).

În timp ce proprietățile relevante pentru sănătate ale emisiilor provenite de la motoarele navelor au rămas în mare parte stabile, potențialul oxidativ al particulelor emise de avioane a crescut semnificativ odată cu trecerea timpului.

Această creștere a fost determinată de modificările compoziției chimice a particulelor, care au reacționat cu componentele aerului sub influența luminii solare.

Cercetătorii avertizează că nu doar emisiile proaspete sunt periculoase

Dr. Battist Utinger, unul dintre cei doi autori principali ai studiului, de la Departamentul de Științe ale Mediului și Institutul Elvețian de Nanoștiință al Universității din Basel, a explicat importanța rezultatelor.

„Studiul nostru arată că este important să privim dincolo de particulele de eșapament proaspăt emise. Procesele atmosferice pot modifica semnificativ proprietățile oxidative ale particulelor și, astfel, potențialul lor de a afecta sănătatea umană”, a declarat acesta.

Peste șapte milioane de decese premature anual, asociate poluării aerului

Potrivit estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății, expunerea la concentrații ridicate de particule poluante din aer provoacă anual peste șapte milioane de decese premature.

Numărul este de peste două ori mai mare decât totalul deceselor provocate la nivel global de SIDA, malarie și tuberculoză, luate împreună.