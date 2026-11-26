Afectată de creșterea costurilor combustibilului, Norse Atlantic a lansat în iulie un proces formal pentru o potențială vânzare sau fuziune și a declarat că este în discuții cu alte companii aeriene pentru închirierea unor aeronave Boeing 787.

Potrivit Reuters, acțiunile companiei aeriene au scăzut vertiginos după anunț, cu peste 53% în primele tranzacții de la Oslo, atingând un nou minim istoric. Compania și-a pierdut 96% din valoarea de piață numai în acest an.

Firma poartă acum discuții pentru a obține finanțare pe termen scurt, a precizat aceasta într-un comunicat.

„Cu toate acestea, nu există nicio garanție că astfel de discuții vor duce la o soluție viabilă”, a transmis compania.

Norse Atlantic, care nu își acoperă nevoile de combustibil pentru avioane, și-a redus capacitatea pe măsură ce costurile au crescut după începerea războiului din Iran. Multe alte companii aeriene se confruntă cu aceeași problemă, declarând faliment sau inițiind proceduri de restructurare pentru a supraviețui.

Compania a semnat un acord privind aeronavele, echipajul, întreținerea și asigurarea (ACMI) cu Pakistan International Airlines în luna octombrie, pentru a închiria două dintre avioanele sale Boeing 787-9 Dreamliner.

Deși compania a purtat discuții pentru potențiale preluari, consiliul de administrație și conducerea „au analizat cu diligență alte opțiuni disponibile, inclusiv contracte ACMI”, potrivit sursei citate.