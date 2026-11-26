Orașul New York este renumit pentru parada anuală de Ziua Recunoștinței, o procesiune de baloane impunătoare cu heliu, care alegorice elaborate și fanfare.

Miercuri, organizatorii din Statele Unite au anunțat că ediția din acest an a fost amânată din cauza unei furtuni de pe Coasta de Est.

Parada a fost reprogramată pentru sâmbătă, notează Al Jazeera.

„Deși suntem îndurerați că parada noastră a fost amânată, siguranța participanților și a spectatorilor noștri este și va fi întotdeauna prioritatea noastră principală”, a declarat Will Coss, producătorul executiv al Macy’s, sponsorul ediției.

Evenimentul de sâmbătă va fi cea de-a 100-a procesiune de Ziua Recunoștinței.

Parada, fondată în 1924, a fost anulată de trei ori în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dar anul acesta este prima dată când a fost amânată.

Baloanele emblematice ale evenimentului erau deja umflate miercuri, când Macy’s a anunțat amânarea.

Decizia a venit pe fondul avertizărilor emise de Serviciul Național de Meteorologie privind vânturi puternice și posibile inundații costiere pentru zona orașului New York.

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a descris decizia ca fiind dificilă, dar necesară, având în vedere prognozele meteo.

„Știu că această schimbare de planuri va cauza inconveniente. Totuși, siguranța trebuie să fie pe primul loc”, a spus el la conferința de presă susținută miercuri, potrivit sursei citate.