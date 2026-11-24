„În contextul organizării ceremoniei oficiale cu ocazia Zilei Naţionale a României, Brigada Rutieră a Capitalei va dispune măsuri specifice în vederea fluidizării şi restricţionării traficului rutier atunci când situaţia va impune acest lucru”, au transmis polițiștii.

Primele restricții și zilele repetițiilor

Pe întreaga durată a exercițiilor și paradei (27 noiembrie 1.2026, ora 10.00 până la 01 decembrie 2026, ora 17.00), va fi închisă alveola din dreptul stației STB din Piața Arcul de Triumf (pe sensul dinspre bd. Mareșal Constantin Prezan către Piața Presei Libere), pentru amplasarea sistemului de sonorizare.

Tot din 27 noiembrie vor fi instituite restricții de parcare în rondul Kiseleff, pe str. Docenților, pe Aleea Pescăruș și pe str. Arh. Ion Mincu.

În intervalele antrenamentelor, 28 și 30 noiembrie, între orele 02:00 și 17:00, vor fi instituite restricții graduale de circulație pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff și pe străzile adiacente, între Piața Victoriei, Piața Arcul de Triumf și Piața Presei Libere.

Restricții vor fi aplicate și pe străzile Alexandru Constantinescu, Arhitect Ion Mincu, Barbu Delavrancea, Nicolae Ionescu, Ady Endre, Sg. Vasile Dorobanțu, Docenților, Mahatma Gandhi, Petofi Sandor, Clucerului, Gheorghe Brătianu, Uruguay, precum și pe Bulevardele Mareșal Constantin Prezan și Mareșal Alexandru Averescu.

De asemenea, din 30 noiembrie, ora 12:00, până pe 1 decembrie, ora 18:00, circulația va fi restricționată pe benzile I, II și III în Piața Arcul de Triumf (sensul spre Piața Victoriei) și pe ambele sensuri ale străzii Alexandru Constantinescu, pentru amplasarea și demontarea tribunei oficiale.

Măsuri rutiere și pietonale de Ziua Națională

În ziua de 1 Decembrie, între orele 02:00 și 17:00, vor fi aplicate aceleași restricții graduale de circulație în perimetrul Piața Victoriei – Piața Arcul de Triumf – Piața Presei Libere, precum și pe arterele adiacente.

Tot pe 1 Decembrie, în intervalul 02:00 14:00, accesul pietonal va fi interzis pe Șos. Kiseleff între str. Primo Nebiolo și Piața Arcul de Triumf, cu excepția invitaților, pe str. Alexandru Constantinescu, între bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf; pe bd. Mareșal Constantin Prezan, între Piața Charles de Gaulle și Piața Arcul de Triumf, pe trotuarul din partea dreaptă în sensul de mers spre Piața Arcul de Triumf, cu excepția reprezentanților mass-media; în parcul Regele Mihai I între Aleea Michael Jackson (porțiunea cuprinsă între Piața Arcul de Triumf și zona aleii de acces spre Muzeul Satului) – Aleea Grădina Japoneză – Aleea Aventura Parc și bd. Constantin Prezan.

Seara, între orele 19:00 și 22:00, se va realiza retragerea cu torțe se va desfășura pe prima bandă de circulație, pe traseul: Palatul Cercului Militar Național – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Spl. Independenței – Bd. Eroilor Sanitari – Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu – Șos. Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Bd. General Paul Teodorescu – Bd. Timișoara – sediul Brigăzii 30 Gardă.

Pentru buna desfășurare a activității, se va restricționa traficul astfel: între orele 18.00-19.30, pe Str. Constantin Mille; în intervalul orar 18.40-19.45, pentru 10 minute, se va restricționa traficul rutier pe Calea Victoriei, benzile I și II, în fața Palatului Cercului Militar Național.

Programul ceremoniilor

Programul manifestărilor începe la ora 06:00, cu o ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I. De la ora 11:00 va avea loc Parada Militară Națională în Piața Arcului de Triumf, iar de la ora 12:30 este programată expoziția tehnică militară.