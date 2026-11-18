Postul Nașterii Domnului, unul dintre cele patru mari posturi de peste an, se desfășoară între 15 noiembrie și 24 decembrie. Spre deosebire de Postul Paștelui, considerat cel mai aspru din calendarul ortodox, Postul Crăciunului permite consumul de pește în mai multe zile, în special la sfârșit de săptămână și cu ocazia unor sărbători religioase.

Anul acesta, o succesiune de sărbători și dezlegări face ca românii care respectă postul să poată mânca pește patru zile la rând, inclusiv pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, și pe 1 decembrie, de Ziua Națională.

De ce sunt patru zile consecutive cu dezlegare la pește în 2026

Potrivit calendarului oficial al Patriarhiei Române, perioada 28 noiembrie – 1 decembrie cuprinde patru zile consecutive cu dezlegare la pește.

Explicația ține de suprapunerea rânduielilor obișnuite ale postului cu sărbătorile religioase din această perioadă.

Sâmbătă, 28 noiembrie, este pomenit Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Ziua are dezlegare la pește, potrivit calendarului bisericesc.

Duminică, 29 noiembrie, credincioșii beneficiază de dezlegarea obișnuită din prima parte a Postului Crăciunului.

Luni, 30 noiembrie, Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Tot atunci este pomenit Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei.

Marți, 1 decembrie, calendarul Patriarhiei prevede din nou dezlegare la pește. Este ziua în care Biserica o pomenește pe Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna.

Ce legătură are dezlegarea din 1 decembrie cu o canonizare recentă

Un element nou al calendarului bisericesc din 2026 este pomenirea Sfintei Anastasia Șaguna, una dintre cele 16 femei cu viață sfântă canonizate de Biserica Ortodoxă Română în 2025.

Anastasia Șaguna, care a trăit între 1785 și 1836, a fost mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, una dintre personalitățile importante ale istoriei Bisericii Ortodoxe din Transilvania.

Sfântul Sinod a stabilit ca aceasta să fie pomenită anual la 1 decembrie, imediat după sărbătoarea fiului său, din 30 noiembrie.

Calendarul oficial al Patriarhiei marchează ziua de 1 decembrie 2026 cu dezlegare la pește. Ziua se suprapune și cu Ziua Națională, dar strict religios nu există o legătură cu sărbătoarea laică.

Calendarul complet al dezlegărilor la pește din Postul Crăciunului 2026

Potrivit informațiilor publicate de Basilica, agenția de știri a Patriarhiei Române, în cele 40 de zile de post există 14 zile cu dezlegare la pește.

În noiembrie 2026:

21 noiembrie, sâmbătă – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului;

22 noiembrie, duminică – dezlegare la pește;

23 noiembrie, luni – Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii;

28 noiembrie, sâmbătă – Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop;

29 noiembrie, duminică – dezlegare la pește;

30 noiembrie, luni – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României.

În decembrie 2026:

1 decembrie, marți – Sfânta Anastasia Șaguna;

3 decembrie, joi – Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani;

5 decembrie, sâmbătă – Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit;

6 decembrie, duminică – Sfântul Ierarh Nicolae;

7 decembrie, luni – Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș;

12 decembrie, sâmbătă – Sfântul Ierarh Spiridon;

13 decembrie, duminică – Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei;

19 decembrie, sâmbătă – ultima dezlegare la pește din acest post.

Prima dezlegare la pește este programată pe 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, cunoscută popular și sub denumirea de Vovidenia.

De ce Postul Crăciunului este mai ușor decât Postul Paștelui

În tradiția ortodoxă, Postul Crăciunului este considerat un post cu o rânduială alimentară mai puțin aspră decât cea a Postului Mare.

Explicația ține de caracterul sărbătorii pentru care credincioșii se pregătesc și de regulile stabilite de tradiția bisericească.

În timp ce Postul Paștelui este legat de pregătirea pentru Patimile și Învierea Mântuitorului și are un caracter penitential mai accentuat, Postul Crăciunului pregătește sărbătoarea Nașterii Domnului.

Dezlegarea la pește nu înseamnă, însă, întreruperea postului. Celelalte restricții alimentare rămân valabile, iar Biserica amintește că postul nu se rezumă la alimentație, ci presupune și rugăciune, cumpătare, spovedanie și fapte bune.

Când devine mai aspru Postul Crăciunului

Ultima dezlegare la pește din 2026 este programată sâmbătă, 19 decembrie.

În ultimele cinci zile ale postului, între 20 și 24 decembrie, calendarul nu mai prevede dezlegări la pește.

Această perioadă reprezintă pregătirea imediată pentru sărbătoarea Nașterii Domnului, iar Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, este în mod tradițional o zi de post mai aspru.

Postul se încheie pe 24 decembrie, iar vineri, 25 decembrie 2026, creștinii ortodocși sărbătoresc Nașterea Domnului.