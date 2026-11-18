În urma cutremurului produs la ora 02:48, numeroși utilizatori de telefoane Android au primit avertizări privind producerea unui seism. Notificările, însoțite de semnale sonore, au provocat confuzie în rândul unor utilizatori, care le-au asociat cu sistemul național RO-ALERT.

IGSU a explicat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că avertizările Google nu sunt transmise de autoritățile române și nu trebuie confundate cu mesajele oficiale de urgență.

IGSU: „Sunt două sisteme complet diferite”

„Este important să nu confundăm Google Android Earthquake Alerts cu RO-ALERT. Sunt două sisteme complet diferite”, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Potrivit instituției, sistemul dezvoltat de Google utilizează senzorii integrați în telefoanele Android pentru a identifica mișcările seismice și pentru a avertiza utilizatorii înainte ca undele cutremurului să ajungă în zona în care se află.

„Alerta Google este o funcție a telefoanelor Android, care folosește accelerometrele telefoanelor pentru a detecta activitatea seismică și poate transmite avertizări cu câteva secunde înainte ca undele seismice să ajungă într-o anumită zonă”, precizează IGSU.

Mediafax a explicat pe larg AICI cum funcționează sistemul Google. Notificările au fost generate de sistemul de avertizare seismică al Google, care poate detecta un cutremur în desfășurare și poate avertiza utilizatorii cu câteva secunde înainte ca undele seismice să ajungă în zona lor.

De ce nu a fost transmis un mesaj RO-ALERT înaintea cutremurului

IGSU subliniază că RO-ALERT este sistemul oficial prin care autoritățile avertizează populația în situații de urgență, dar acesta nu este conceput pentru avertizarea anticipată a cutremurelor.

„RO-ALERT este sistemul oficial al autorităților, prin care populația este avertizată în situații de urgență. RO-ALERT nu oferă avertizare anticipată pentru producerea cutremurelor”, explică instituția.

Diferența fundamentală este că sistemul Google poate detecta un seism deja început și poate transmite notificări către utilizatorii aflați în zone unde undele seismice nu au ajuns încă.

RO-ALERT este utilizat de autorități pentru transmiterea avertizărilor privind situații de pericol, însă nu are funcția de alertare timpurie în cazul producerii unui cutremur.

Alerta de pe telefon nu a fost transmisă de IGSU

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a insistat asupra faptului că notificările Google nu trebuie atribuite instituției.

„Așadar, o notificare Google privind un cutremur nu este un mesaj RO-ALERT și nu trebuie atribuită IGSU. Sunt sisteme independente, cu funcționare și roluri diferite”, a transmis instituția.

Precizările vin după seismul produs în noaptea de marți spre miercuri în zona seismică Vrancea. Potrivit datelor actualizate ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut magnitudinea de 5,7 și s-a produs la adâncimea de 120,8 kilometri.

Cutremurul a fost resimțit în mai multe regiuni ale țării, iar echipajele de intervenție au început verificări pentru identificarea eventualelor pagube și acordarea sprijinului persoanelor afectate.