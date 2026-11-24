Noul serviciu ar urma să devină disponibil începând cu 2 decembrie 2026.

În prima etapă, facilitatea va fi destinată exclusiv cetățenilor români care locuiesc în străinătate, dar au domiciliul oficial în România.

Potrivit MAE, pregătirile tehnice și testările necesare implementării serviciului au fost realizate în coordonare cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Ce documente sunt necesare pentru obținerea CEI

Solicitanții vor trebui să se prezinte personal la ghișeul consular și să prezinte, în original, toate documentele necesare eliberării actului de identitate, inclusiv dovada adresei de domiciliu din România.

În cazul persoanelor care nu sunt proprietarii imobilului în care au domiciliul, dacă găzduitorul se află în România, va fi acceptată procura sau declarația notarială prin care acesta își exprimă acordul.

Prezentarea documentelor justificative în original rămâne obligatorie în această etapă, până la operaționalizarea interogării electronice a bazei de date a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

În cât timp va ajunge cartea electronică de identitate la consulat

Termenele de expediere a documentelor către misiunile diplomatice și oficiile consulare vor fi de:

– maximum 45 de zile lucrătoare pentru cererile depuse în statele membre ale Uniunii Europene;

– maximum 60 de zile lucrătoare pentru cererile depuse în state terțe.

După adoptarea Hotărârii de Guvern și activarea serviciului, programările vor putea fi solicitate prin intermediul platformei www.econsulat.ro. Cetățenii vor trebui să selecteze țara în care se află și serviciul „Carte Electronică de Identitate”, unde vor putea consulta și lista completă a documentelor necesare.

Românii cu domiciliul în străinătate vor mai avea de așteptat

Cetățenii români care au domiciliul oficial în străinătate nu vor putea beneficia de acest serviciu încă din prima etapă. Eliberarea CEI pentru această categorie este prevăzută într-o etapă ulterioară, în funcție de dezvoltarea fluxurilor informatice și procedurale. MAE și MAI continuă consultările tehnice în acest sens.

Tot de la 2 decembrie 2026, odată cu lansarea serviciului de preluare a cererilor pentru Cartea Electronică de Identitate, consulatele României vor înceta preluarea solicitărilor pentru serviciile consulare conexe eliberării cărții de identitate în formatul vechi, model 1997.

MAE reamintește că vechiul model de carte de identitate nu este recomandat ca document de călătorie.

Proiectul de Hotărâre de Guvern poate fi consultat pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, în secțiunea dedicată transparenței decizionale: https://www.mae.ro/node/2011.