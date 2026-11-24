Deputata PSD Simona Bucura-Oprescu, fostă ministră a Muncii, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că membrii comisiei au votat pentru adoptarea proiectului de lege PL-x nr. 646/2026, care prevede modificarea și completarea Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată.

„Este firesc să poți retrage de la orice bancă exact suma de care ai nevoie, nu doar suma pe care ți-o oferă bancomatul!”, a transmis Simona Bucura-Oprescu.

Retrageri de numerar fără limitarea la sumele prestabilite

Potrivit deputatei PSD, proiectul de lege prevede posibilitatea retragerii sumei dorite inclusiv de la bancomatele altor bănci decât cea care a emis cardul.

„Cu alte cuvinte, nu vom mai fi limitați la sumele prestabilite de operatorul ATM, atunci când infrastructura permite retragerea unei valori personalizate”, a explicat Simona Bucura-Oprescu.

Totodată, aceasta a precizat că noua facilitate nu va presupune costuri suplimentare.

„Această facilitate nu va însemna taxe sau comisioane suplimentare față de cele existente deja pentru clienți”, a subliniat Simona Bucura-Oprescu.

Simona Bucura-Oprescu l-a felicitat pe Augustin-Florin Hagiu pentru inițiativa legislativă și a anunțat că susține adoptarea proiectului.

„Serviciile bancare trebuie să fie în slujba oamenilor! Când vorbim despre propriii bani, libertatea de a decide și transparența costurilor sunt lucruri absolut firești”, a mai transmis fosta ministră a Muncii.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut și votat în plenul Camerei Deputaților.