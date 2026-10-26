Decizie majoră de la ÎCCJ: Băncile nu mai pot cere dobândă pentru perioada rămasă dacă declară creditul scadent anticipat

Decizia nr. 123 din 26 octombrie 2026 a fost pronunțată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al ÎCCJ, în urma unei sesizări formulate de Tribunalul Timiș – Secția a II-a Civilă.

Prin această decizie, dacă banca îți cere să rambursezi anticipat un credit, nu îți poate calcula dobândă pentru toată perioada rămasă până la finalul contractului. Consumatorul datorează dobânda scadentă până la momentul declarării scadenței anticipate..

Potrivit instanței supreme, sintagma „datoria exigibilă”, prevăzută de articolul 38 alineatul (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, nu include dobânda remuneratorie aferentă perioadei dintre declararea scadenței anticipate și finalul perioadei contractuale.

Protecție sporită pentru consumatori

Înalta Curte a arătat că această interpretare rezultă atât din analiza sistematică a prevederilor articolului 38 din OUG nr. 50/2010, cât și din scopul actului normativ, respectiv asigurarea unui nivel sporit de protecție pentru consumatorii care au încheiat contracte de credit.

Instanța a explicat că includerea tuturor costurilor aferente întregii perioade contractuale în datoria exigibilă ar contraveni scopului legii, în condițiile în care, după declararea scadenței anticipate, consumatorul nu mai beneficiază de termenul de restituire stabilit inițial prin contract.

Prin urmare, dobânda remuneratorie calculată pentru perioada ulterioară declarării scadenței anticipate nu intră în categoria datoriei exigibile în sensul prevederii legale analizate de ÎCCJ.

Decizia va fi publicată în Monitorul Oficial

Potrivit Înaltei Curți, hotărârea reprezintă un reper pentru interpretarea unitară a legii și contribuie la creșterea previzibilității și securității juridice în relațiile dintre consumatori și instituțiile creditoare.

După redactarea considerentelor și semnarea deciziei, aceasta va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.