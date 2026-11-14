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Interdicția de decolare de pe aeroporturile din SUA a fost ridicată. Zborurile vor fi reluate treptat

Administrația Federală a Aviației din SUA a ridicat interdicția națională privind decolarea avioanelor, la câteva ore după ce o defecţiune a sistemului de comunicaţii a afectat centrele de control al traficului aerian din întreaga ţară. Zborurile vor fi reluate treptat.
Interdicția de decolare de pe aeroporturile din SUA a fost ridicată. Zborurile vor fi reluate treptat
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Bayne Stanley/ZUMA Press Wire
Diana Nunuț
14 nov. 2026, 07:19, Știri externe
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Toate plecările de pe aeroporturile din SUA au fost suspendate vineri, după ce o defecţiune a sistemului de comunicaţii a afectat centrele de control al traficului aerian din întreaga ţară. Câteva ore mai târziu, Administrația Federală a Aviației (FAA) din SUA a anunțat ridicarea acestei interdicții, care a provocat haos în aeroporturi, relatează Reuters. 

„Siguranța pasagerilor reprezintă întotdeauna prioritatea absolută a FAA. FAA a ridicat interdicția de decolare, iar unele zboruri își reiau activitatea. Înainte de a autoriza reluarea zborurilor, am testat temeinic sistemele noastre pentru a ne asigura că sunt stabile și că operațiunile rămân fiabile”, a anunțat FAA într-o postare pe X.

Spațiul aerian al SUA a fost redeschis în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, iar secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a anunțat că plecările vor fi reluate treptat și că va dura ceva timp până când companiile aeriene își vor restabili operațiunile normale.

Mii de zboruri anulate

Peste 6.600 de zboruri au fost anulate și 8.600 au înregistrat întârzieri, iar alte 1.500 au fost deja anulate pentru duminică, potrivit site-ului specializat FlightRadar24.

Secretarul pentru Securitate Internă a spus, potrivit Fox News, că suspendarea zborurilor de vineri nu se aseamănă cu evenimentul tragic din 11 septembrie 2001, de la Turnurile Gemene.

Totodată, oficialul american a precizat că, până în prezent, nu există „nicio dovadă” că întreruperea ar fi fost cauzată de un atac cibernetic sau de un sistem de inteligență artificială defectuos, deși anchetatorii nu au exclus niciuna dintre aceste posibilități.

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