Nava spațială Starship a companiei lui Musk a reintrat pe orbită. Racheta-purtătoare a aterizat în apele Golfului Mexic

SpaceX, compania lui Elon Musk a fost nevoită să-și reducă așteptările atunci când prima parte a operațiunii de recuperare a eșuat.

În loc să se întoarcă la rampa de lansare din Texas, așa cum era preconizat, racheta-purtătoare a fost deviată către un punct din largul Golfului Mexic. În ciuda nereușitei, nava spațială în formă de glonț și-a continuat drumul către orbită.

Sâmbătă, Starship se va îndrepta către rampa de lansare, pentru o operațiune asemănătoare de recuperare.

Premieră în domeniul ingineriei aerospațiale

Nava spațială va încerca să se întoarcă pe platforma de lansare din orbită, urmând să fie prinsă în aer de brațele mecanice fixate pe turnul de lansare. Dacă totul va decurge conform așteptărilor, zborul ar dura 22 de ore, relatează AP News.

Musk își dorea ca fiecare piesă din rachetă să fie recuperată pentru „reciclare”, însă această premieră nu a fost realizată nicăieri în lume.

Scopul Starship

Odată intrată pe orbită, Starship a lansat 26 dintre cei mai avansați sateliți Starlink ai companiei.

SpaceX intenționa ca Starship să facă 15 ture în jurul Pământului, la o altitudine de aproximativ 275 de kilometri, înainte de a reveni la locul de lansare.

SpaceX a mai finalizat deja trei astfel de operațiuni de recuperare a rachetelor-purtătoare, la complexul situați lângă granița dintre SUA și Mexic.