Liderul separatist din Transnistria va avea interdicție de a părăsi Republica Moldova timp de cinci ani, după ce a fost decorat de Putin

Biroul pentru Reintegrare al Republicii Moldova a condamnat acțiunile Rusiei, pe care le consideră o provocare menită să împiedice integrarea europeană a țării, potrivit Ziarului de Gardă.

„La revenire, îi vom aplica lui Krasnoselski măsuri restrictive, inclusiv interdicția de a părăsi teritoriul țării pentru o perioadă de 5 ani”, a transmis instituția.

Potrivit Biroului pentru Reintegrare, Krasnoselski a plecat la Moscova în contextul unor discuții facilitate de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) privind aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene în timpul iernii.

Premierul Republicii Moldova acuză Rusia de provocări

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a criticat vizita liderului separatist la Moscova și decorarea acestuia de către Vladimir Putin.

„Rusia vrea să ne provoace. Ne întinde o capcană”, a declarat Tofan, într-o conferință de presă dedicată primelor 100 de zile de guvernare.

„Tovarășul Krasnoselski și-a făcut planuri deja să rămână în Rusia, acolo, cu familia. Lui nu-i trebuie confortul de la Tiraspol, dar confortul de la Moscova. Ei ne încurajează ca să-i punem interdicția ca el să aibă acoperire că «eu nu mă duc în Moldova, că nu-mi dau voie». Noi am luat o decizie diferită, asimetrică, unde spunem că «domnule Krasnoselski, reveniți, vă rog, la Tiraspol, dacă țineți atât de mult la ceea ce ați realizat sau nu acolo. Trăiți acolo în așa-zisa republică și din partea noastră vă impunem o interdicție pe cinci ani»”, a adăugat premierul Republicii Moldova, conform ZdG.