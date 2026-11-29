„Uneori, cele mai sănătoase schimbări sunt și cele mai simple”, spune Ann Louise Gittleman, doctor în științe medicale.

Potrivit Women’s World, transformarea bolului tău zilnic de fulgi de ovăz sau iaurt într-un ritual de dimineață liniștit și hrănitor durează mai puțin de 30 de secunde.

Puțin ghimbir măcinat oferă o putere detoxifiantă serioasă pentru ficatul tău.

„Ghimbirul stimulează circulația și promovează transpirația sănătoasă, încurajând detoxifierea organismului. Susține funcția hepatică, curăță arterele înfundate și scade nivelul colesterolului seric”, explică Gittleman.

De asemenea, turmericul oferă un puternic efect antioxidant și un suport antiinflamator, care protejează celulele hepatice de uzura zilnică. Î același timp, calmează inflamația din întregul corp care se află în spatele articulațiilor rigide de dimineață și a umflăturilor persistente.

Dacă alegi în mod automat scorțișoara la micul dejun, Gittleman recomandă o schimbare inteligentă.

„Cardamomul este un adjuvant digestiv cu capacitatea unică de a curăța și detoxifia ficatul, lucru esențial pentru echilibrarea hormonală”, explică Gittleman, potrivit sursei citate.