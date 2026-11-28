Oamenii de știință din Elveția încearcă să transforme sistemele de canalizare într-un instrument de avertizare timpurie împotriva viitoarelor pandemii. Analiza apelor uzate permite deja monitorizarea mai multor virusuri respiratorii, iar cercetătorii vor să extindă această tehnologie astfel încât să identifice inclusiv agenți patogeni necunoscuți, potrivit Euronews.

Virusurile lasă urme în apele uzate atunci când oamenii folosesc toaleta, se spală pe mâini, se spală pe dinți sau fac duș. Odată ajunse în stațiile de epurare, aceste ape pot fi analizate pentru identificarea fragmentelor genetice ale virusurilor.

Metoda este utilizată de mai mulți ani pentru monitorizarea poliovirusurilor, a bacteriilor rezistente la antibiotice și a consumului de droguri ilegale în comunități.

În timpul pandemiei de COVID-19, analiza apelor uzate i-a ajutat pe cercetători să identifice variantele virusului aflate în circulație și perioadele în care infectările atingeau niveluri ridicate, inclusiv în cazul persoanelor fără simptome.

Virusurile sunt monitorizate în apele uzate din Elveția

În prezent, cercetătorii elvețieni monitorizează coronavirusurile, virusurile gripale și virusul respirator sincițial (RSV), analizând probele colectate din zece stații de epurare, care deservesc aproximativ 22% din populația țării.

În timpul pandemiei de COVID-19, sistemul de supraveghere includea aproximativ 100 de stații.

Datele colectate sunt folosite pentru avertizarea spitalelor în legătură cu posibile creșteri ale numărului de îmbolnăviri. Unitățile medicale pot astfel să își adapteze personalul și să decidă asupra unor măsuri de protecție.

Prin secvențierea fragmentelor genetice ale virusurilor, specialiștii pot obține informații despre evoluția sezonului gripal și pot identifica mutații care influențează eficiența vaccinurilor sau a anticorpilor monoclonali utilizați în prevenirea și tratarea anumitor infecții.

„Secvențele ne pot spune dacă anticorpii monoclonali sau vaccinurile funcționează bine ori dacă anticipăm o problemă și trebuie să schimbăm ceva”, a declarat Tanja Stadler, directoarea Departamentului de Știința și Ingineria Biosistemelor din cadrul Institutului Federal Elvețian de Tehnologie (ETH Zürich).

De la virusuri cunoscute la „Boala X”

O echipă de cercetători elvețieni dezvoltă o metodă prin care să poată identifica toate virusurile prezente în apele uzate, inclusiv pe cele necunoscute.

Scopul este depistarea timpurie a unor virusuri care ar putea provoca o nouă pandemie. Oamenii de știință folosesc termenul „Boala X” pentru o posibilă boală provocată de un agent patogen încă necunoscut.

În prezent, analizele urmăresc virusuri cunoscute, precum cel care provoacă COVID-19. Noua metodă ar permite identificarea unui număr mult mai mare de virusuri, inclusiv a unor variante noi.

„Dacă există un agent patogen X, o nouă tulpină pandemică, l-am putea detecta la fel ca pe virusul gripal sau SARS-CoV-2”, a explicat cercetătoarea Tanja Stadler.

Astfel, specialiștii speră să descopere din timp virusuri periculoase, înainte ca acestea să provoace focare de amploare.