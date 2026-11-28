Potrivit unui studiu publicat în revista științifică npj Digital Public Health, condusul unei mașini presupune o solicitare constantă a organismului, chiar dacă la prima vedere pare o activitate care nu necesită efort fizic.

„Șofatul necesită atenție continuă, luarea unor decizii și disponibilitatea de a reacționa. Corpul poate sta pe scaun, dar mintea lucrează, iar inima reflectă aceste solicitări”, explică Ioannis Pavlidis, informatician la Universitatea din Houston.

Aproape 3.000 de ore de monitorizare

Pentru a analiza efectele condusului asupra organismului, cercetătorii au monitorizat 57 de adulți, dintre care 30 de bărbați și 27 de femei. Participanții aveau o vârstă medie de 26,2 ani și au fost urmăriți timp de o săptămână.

Aceștia au purtat ceasuri Apple Watch, care au înregistrat ritmul cardiac, în timp ce telefoanele mobile și un dispozitiv instalat în mașină au colectat informații despre activitățile și deplasările zilnice.

În total, cercetătorii au analizat aproape 3.000 de ore de observații, înregistrând peste 300 de ore de condus, împărțite în aproape 1.000 de călătorii.

Participanții și-au petrecut 10,4% din timpul monitorizat la volan și doar 3,2% desfășurând activități fizice. Restul de 86,4% a fost ocupat de diferite activități sedentare, fără legătură cu șofatul.

Ce se întâmplă cu ritmul cardiac în timpul condusului

Deși ritmul cardiac mediu al participanților a fost asemănător în timpul condusului și al celorlalte activități sedentare, cercetătorii au identificat o diferență importantă în modul în care acesta evolua.

În timpul activităților sedentare obișnuite, ritmul cardiac s-a menținut peste nivelul de repaus în 81% din timpul monitorizat. În schimb, în timpul condusului, procentul a crescut la 94%.

Cu alte cuvinte, inima a rămas într-o stare de activitate mai ridicată pentru o perioadă mai lungă, revenind mai rar la nivelul de repaus.

De asemenea, în timpul șofatului, fluctuațiile ritmului cardiac au fost mai reduse, iar revenirea la nivelul de bază s-a produs de aproximativ două ori mai rar decât în cazul altor activități sedentare.

Același fenomen a fost observat atât în timpul săptămânii, cât și în weekend, ceea ce sugerează că diferențele nu sunt explicate doar de programul zilnic al participanților.

Autorii studiului descriu condusul drept un regim distinct de funcționare a activității cardiace, caracterizat prin menținerea mai constantă a ritmului cardiac peste nivelul de repaus.

De ce este șofatul diferit de alte activități sedentare

Cercetătorii consideră că explicația ar putea fi legată de atenția și controlul permanent pe care le presupune conducerea unui vehicul.

Spre deosebire de alte activități desfășurate în poziție șezândă, șofatul presupune monitorizarea permanentă a mediului, anticiparea unor situații neprevăzute, luarea rapidă a deciziilor și coordonarea mișcărilor.

Aceste solicitări ar putea menține organismul într-o stare de activare fiziologică mai constantă, reflectată inclusiv de activitatea inimii.

Totuși, cercetătorii subliniază că studiul nu demonstrează că această activitate cardiacă mai intensă este neapărat dăunătoare.

Care ar putea fi efectele pe termen lung

O creștere a ritmului cardiac este considerată, în general, benefică în timpul exercițiilor fizice, deoarece contribuie la adaptarea organismului și la îmbunătățirea capacității cardiovasculare.

În cazul condusului, însă, organismul nu beneficiază de aceleași efecte pozitive asociate mișcării.

„Când inima lucrează mai intens în timpul exercițiilor fizice, acest lucru este, în general, benefic. Dar când lucrează mai intens în timp ce stăm la volan, nu obținem niciunul dintre beneficiile exercițiilor fizice”, spune Ioannis Pavlidis.

Cercetătorii consideră că efectele unei astfel de solicitări repetate, în special în cazul persoanelor care petrec multe ore la volan în fiecare zi, merită investigate în continuare.

Deocamdată, studiul identifică o diferență între activitatea cardiacă din timpul condusului și cea asociată altor activități sedentare, fără să stabilească dacă aceasta poate conduce la probleme de sănătate.