Descoperirea acestei ciuperci a început în 2019, când a fost găsită pentru prima dată de-a lungul râului Drinjača, în zona protejată Konjuh.

Cu toate acestea, a fost nevoie de șase ani de muncă de teren detaliată, analize microscopice și cercetări genetice pentru ca oamenii de știință să confirme cu certitudine că era o specie necunoscută anterior științei, potrivit Blic.

Cercetătorii au înregistrat această ciupercă în mai multe alte locații din Bosnia și Herțegovina. Pe lângă Drinjača și Srebrnica, a fost găsită în alte trei locații din Peisajul Protejat Konjuh, apoi de-a lungul pârâului Matinski în vecinătatea orașului Matinski vis, de-a lungul râului Crna pe Ozren și pe malurile râului Tribija în municipiul Vareš.

Unicitatea acestei noi specii este cel mai evidentă atunci când este privită la microscop. Ascosporii săi au structuri de suprafață neobișnuite și decorațiuni care seamănă cu roți dințate sau dopuri de șampanie în miniatură.

Datorită acestor caracteristici microscopice, ciuperca a fost numită „spectabilis”, care în latină înseamnă „extraordinar” sau „demn de atenție”.

Această descoperire reprezintă o contribuție uriașă nu doar la cunoașterea ciupercilor din Bosnia și Herțegovina, ci și la știința mondială. Confirmă cât de mult din bogăția naturală a acestei regiuni este încă subexplorată și cât de mult există loc pentru noi descoperiri, potrivit sursei citate.