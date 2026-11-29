În 1802, Beethoven a scris o scrisoare adresată fraților săi, pe care nu a mai trimis-o niciodată. Documentul, cunoscut drept Testamentul de la Heiligenstadt, dezvăluia suferința provocată de problemele sale de sănătate, în special de pierderea auzului și de bolile cronice.

La 31 de ani, compozitorul considera că starea sa era „fără speranță” și se temea de perspectiva unei boli de lungă durată. În scrisoare, acesta le-a cerut fraților săi ca, după moartea sa, medicul său, doctorul Schmid, să descrie afecțiunile de care suferea și să atașeze documentul la istoricul medical.

„De îndată ce voi fi mort, dacă doctorul Schmid mai este în viață, rugați-l în numele meu să-mi descrie boala și să atașeze acest document la istoricul afecțiunii mele, pentru ca lumea să se poată împăca, pe cât posibil, cu mine după moartea mea”, le-a scris Beethoven, scrie Science Alert.

La aproape 200 de ani de la moartea compozitorului, cercetătorii au reușit să obțină noi informații despre problemele sale medicale, prin analizarea unor mostre de păr păstrate de-a lungul timpului.

Analiza ADN a scos la iveală indicii despre hepatita B

În timpul vieții, Beethoven le-a oferit unor prieteni șuvițe din părul său. După moartea sa, în 1827, alte mostre au fost colectate și păstrate de apropiați, cercetători, colecționari și muzee.

În 2023, o echipă de cercetători a analizat genetic mai multe dintre aceste mostre. Rezultatele au arătat că unele dintre șuvițele considerate inițial ca aparținând compozitorului proveneau, de fapt, de la alte persoane.

Alte mostre au fost însă atribuite cu un grad ridicat de probabilitate lui Beethoven. Analiza ADN a identificat dovezi ale unei infecții cu virusul hepatitei B, care ar fi putut contribui la deteriorarea ficatului și la moartea muzicianului.

Cercetătorii au identificat și o predispoziție genetică la anumite afecțiuni hepatice. Consumul excesiv de alcool ar fi putut agrava problemele ficatului.

„Nu putem spune cu certitudine ce l-a ucis pe Beethoven”, a explicat în 2023 biochimistul Johannes Krause, de la Institutul Max Planck pentru Antropologie Evoluționistă.

Acesta a precizat însă că cercetătorii au putut confirma existența unor factori genetici de risc și a unei infecții cu virusul hepatitei B. Rezultatele au fost publicate în revista științifică Current Biology.

Descoperirile nu au reușit să explice însă pierderea auzului și problemele gastrointestinale de care suferea compozitorul.

Firele de păr au indicat o posibilă intoxicație cu plumb

În 2024, o altă echipă de cercetători a identificat concentrații ridicate de plumb în două mostre de păr atribuite lui Beethoven. Una dintre acestea a fost stabilită, pe baza provenienței istorice, ca provenind direct de la compozitor.

Analiza a indicat o concentrație de plumb de 95 de ori mai mare decât intervalul de referință. Mostra conținea și niveluri ridicate de arsenic și mercur.

Studiul a fost coordonat de Nader Rifai, de la Facultatea de Medicină a Universității Harvard, în colaborare cu cercetători de la Clinica Mayo și specialiști în opera și viața lui Beethoven. Rezultatele au fost publicate în 2024, în revista Clinical Chemistry.

Potrivit cercetătorilor, concentrațiile de plumb identificate în părul compozitorului ar corespunde unui nivel de până la 71 de micrograme pe decilitru de sânge.

Această concentrație nu ar fi fost suficient de mare pentru a provoca moartea, dar ar fi putut contribui la mai multe dintre problemele sale medicale.

„Astfel de niveluri de plumb sunt asociate în mod obișnuit cu afecțiuni gastrointestinale și renale, precum și cu diminuarea auzului, dar nu sunt considerate suficient de ridicate pentru a reprezenta singura cauză a morții”, au explicat autorii studiului.

Ipoteza intoxicației cu plumb fusese formulată încă de la începutul secolului trecut. În acea perioadă, recipientele pentru băuturi erau adesea fabricate din plumb, iar unele tratamente medicale foloseau acest metal, fără ca efectele sale toxice să fie pe deplin cunoscute.

Cum ar fi fost tratat Beethoven dacă ar fi trăit în prezent

În 2025, un alt studiu a încercat să stabilească modul în care ar fi fost diagnosticat și tratat Beethoven dacă ar fi trăit în zilele noastre și s-ar fi prezentat la medic cu aceleași simptome și probleme de sănătate.

Cercetătorii au estimat că nivelul plumbului din sângele compozitorului ar fi fost de aproximativ 17 ori mai mare decât cel înregistrat la 95% dintre bărbații adulți din Germania, în 2019.

Raportat la valorile Comisiei germane pentru biomonitorizare umană, concentrația estimată ar fi fost de 2,8 ori mai mare decât valoarea HBM-II, un prag utilizat pentru evaluarea riscurilor asupra sănătății.

„Expunerea la plumb la acest nivel poate contribui la apariția unor probleme de sănătate sau le poate provoca”, au concluzionat autorii cercetării.

Aceștia au atras atenția că afecțiunile lui Beethoven nu trebuie puse neapărat pe seama unei singure cauze. Pierderea auzului, durerile abdominale și celelalte probleme medicale ar fi putut avea explicații diferite.

Deși s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate, Beethoven a continuat să compună până la sfârșitul vieții. În cei 45 de ani de activitate componistică, a creat peste 700 de lucrări.

În Testamentul de la Heiligenstadt, compozitorul mărturisea că muzica l-a împiedicat să-și pună capăt zilelor.

„Arte mele îi datorez faptul că nu mi-am încheiat viața prin sinucidere”, le-a scris acesta fraților săi.

„Mi se părea imposibil să părăsesc lumea înainte de a fi produs tot ceea ce simțeam că sunt chemat să creez și astfel am îndurat această existență mizerabilă”, mărturisea Beethoven.