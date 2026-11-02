Român de 21 de ani, condamnat pe viață în Suedia pentru o crimă în stil mafiot. Victima fusese urmărită prin GPS

Victima fusese urmărită cu ajutorul unui dispozitiv GPS montat sub autoturism, iar crima a avut loc în apropierea unor copii, relatează publicația suedeză Aftonbladet.

Unsprezece focuri de armă, dintre care opt au lovit victima în cap

Potrivit hotărârii judecătorești prezentate luni, 2 noiembrie, de publicația suedeză, tânărul de origine română a tras 11 focuri de armă, opt dintre proiectile lovind victima în zona capului.

Atacul a fost descris de instanță drept o execuție pregătită minuțios.

„Uciderea bărbatului a fost planificată cu atenție și s-a caracterizat printr-o viclenie deosebită. Atacul armat a avut caracterul unei adevărate execuții și i-a provocat victimei suferințe grave”, a declarat judecătoarea Camilla Wohlers Tell, citată de publicația suedeză.

Alte trei persoane au fost condamnate la închisoare pe viață pentru complicitate la omor.

Doi copii de 12 ani au asistat la atac

Printre martorii crimei s-au numărat și copii care se aflau în apropierea locului unde a avut loc atacul.

Un băiat de 12 ani le-a povestit anchetatorilor că a văzut momentul în care victima a fost împușcată.

„Am văzut cum a fost împușcat și a căzut”, a declarat copilul în timpul audierilor.

Un alt băiat, tot de 12 ani, a relatat că se afla la aproximativ 12 metri în spatele bărbatului vizat.

„Eram foarte aproape, iar el a tras mai multe focuri direct înainte. Eram destul de aproape de cel care a fost împușcat”, a spus minorul.

Victima, localizată cu un dispozitiv GPS ascuns sub mașină

Ancheta a stabilit că bărbatul ucis fusese monitorizat prin intermediul unui dispozitiv de localizare GPS amplasat sub autoturismul său.

Investigatorii au analizat imagini surprinse de camerele de supraveghere, precum și date privind conectarea mai multor telefoane mobile la antenele de telecomunicații.

Probe importante au fost descoperite pe un autoturism parcat lângă locul crimei, unde anchetatorii au identificat ADN-ul și amprentele bărbatului de 21 de ani.

De asemenea, arma folosită la comiterea omorului a fost recuperată, iar pe aceasta au fost găsite urme ADN atribuite tânărului.

Crima, legată de un conflict între grupări infracționale

Potrivit anchetatorilor, asasinatul are legătură cu rivalitatea dintre grupările infracționale din sudul și nordul cartierului Biskopsgården, un conflict care durează de peste zece ani.

Victima, în vârstă de 34 de ani, ar fi avut un rol de conducere în gruparea Södra Biskopsgården și se afla sub o amenințare gravă, potrivit poliției.

Bărbatul mai fusese rănit într-un atac armat în vara anului 2024.

Anchetatorii suspectează că omorul ar fi reprezentat o reacție la o dublă crimă produsă cu numai o săptămână înainte în cartierul Lunden din Göteborg, unde doi bărbați fuseseră împușcați mortal.

Românul nu era cunoscut anterior autorităților, ceea ce, potrivit publicației suedeze, a îngreunat identificarea sa. Acesta a fost arestat abia în luna noiembrie.

Bărbatul neagă acuzațiile. Sentința va fi contestată

Tânărul de 21 de ani continuă să nege implicarea în crimă.

Avocatul său, Martin Bjurenlind, a anunțat că hotărârea instanței va fi atacată. „Având în vedere numai soluția pronunțată, sentința va fi contestată”, a declarat apărătorul.

Prin urmare, condamnarea nu este definitivă.