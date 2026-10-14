Închisoare pe viață pentru un bărbat care și-a ucis iubita în Prahova. A călcat-o cu mașina după ce a bătut-o

Un bărbat care și-a ucis iubita în septembrie 2025, în localitatea Baba Ana din județul Prahova, a fost condamnat miercuri la închisoare pe viață de Tribunalul Prahova, fiind judecat pentru omor calificat. Bărbatul, identificat drept Ion Galeș, a fost trimis în judecată în octombrie 2025.

Instanța a stabilit și acordarea unor despăgubiri morale de 135.000 de euro familiei victimei. În dosarul nr. 3568/105/2025, înregistrat la Secția penală a Tribunalului Prahova, figurează ca parte responsabilă civilmente compania Allianz-Țiriac Asigurări SA.

Cum s-a petrecut crima din Prahova

Crima s-a petrecut în dimineața zilei de 2 septembrie 2025. Victima, o femeie de 57 de ani care locuia în comuna Baba Ana, se deplasa cu bicicleta spre orașul Mizil, când bărbatul cu care avea o relație extraconjugală a început să o urmărească la volanul unui Volkswagen Tiguan.

Potrivit informațiilor comunicate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova la începutul anchetei, agresorul a amenințat-o că o va ucide, apoi își va lua și el viața.

Femeia și-a abandonat bicicleta și a încercat să scape, însă a fost lovită de autoturism. Bărbatul a coborât și a atacat-o, lovind-o în mod repetat cu pumnii și picioarele.

Când victima se afla inconștientă la pământ, agresorul s-a urcat din nou la volan și a trecut cu roțile mașinii peste corpul ei, apoi a fugit.

Femeia a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, unde a murit în aceeași seară, din cauza rănilor suferite.

Agresorul a încercat să se sinucidă

Bărbatul a fost prins de polițiști în localitatea Tătaru, din județul Prahova, la scurt timp de la comiterea crimei. Acesta înghițise clor și insecticid, într-o încercare de a-și lua viața.

Agresorul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, unde medicii au reușit să-l salveze. El a rămas internat peste noapte, sub supravegherea polițiștilor.

Ulterior, procurorii au dispus reținerea sa, iar Tribunalul Prahova a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Anchetatorii au stabilit că uciderea femeii fusese premeditată, iar bărbatul a fost acuzat de omor calificat, săvârșit cu premeditare și cruzimi.

La momentul crimei, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a precizat că nu fuseseră înregistrate anterior sesizări privind acte de violență fizică sau verbală între cei doi.

Sentința pronunțată miercuri nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Ploiești.