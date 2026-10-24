Atac armat în Nigeria: Cel puțin 40 de oameni au fost uciși într-un sat din nord-estul țării

Un grup numeros de bărbați înarmați a atacat satul vineri după-amiază, a anunțat poliția într-un comunicat publicat sâmbătă. Atacatorii au deschis focul și au jefuit magazinele, de unde au furat produse alimentare.

Inițial, poliția a confirmat moartea a 10 persoane. Ulterior, alte cadavre au fost descoperite, iar bilanțul victimelor a ajuns la cel puțin 40, potrivit Amnesty International.

Atacul din Binnari are loc în contextul intensificării violențelor în nordul Nigeriei, unde bande criminale puternic înarmate, cunoscute local sub numele de „bandiți”, atacă frecvent comunitățile rurale.

Aceste grupări organizează raiduri asupra satelor, răpesc locuitori pentru a cere răscumpărări și fură animale. Violențele reprezintă o problemă de securitate persistentă pentru autoritățile nigeriene, în special în regiunile din nordul țării.

Nu au fost furnizate informații suplimentare despre identitatea atacatorilor sau despre eventuale arestări în legătură cu atacul asupra satului Binnari.