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MApN: „Porturile din Ucraina de la Dunăre au fost ținta unor atacuri masive cu drone”. Locuitorii din județul Tulcea au auzit și văzut avioanele F-16 la joasă înălțime. S-a emis un mesaj RO-Alert

ISU Tulcea a emis un mesaj RO-Alert în noaptea de duminică spre luni, în legătură cu o posibilă incursiune de drone. Locuitorii au raportat la 112 sunete emise de avioanele de vânătoare ale armatei, care ar fi zburat la joasă înălțime.
MApN: „Porturile din Ucraina de la Dunăre au fost ținta unor atacuri masive cu drone”. Locuitorii din județul Tulcea au auzit și văzut avioanele F-16 la joasă înălțime. S-a emis un mesaj RO-Alert
foto: MApN / Facebook
Coralia Frigea
02 nov. 2026, 07:24, Social
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UPDATE   Ministrul Apărării face noi precizări

„Noaptea trecută telefonul de serviciu a sunat des pentru că porturile ucrainene de la Dunăre au fost ținta unor atacuri masive cu drone”, a transmis Radu Oprea, printr-o postare pe Facebook.

Ministrul Apărării a confirmat atacurile din porturile de peste Dunăre și spune că instituțiile ministerului au monitorizat de urgență spațiul aerian al României.

Populația din nordul județului Tulcea a fost vizată de alertă, mai precizează ministrul Radu Oprea.

UPDATE   MApN: Porturile ucrainene de la Dunăre au fost ținta unor atacuri masive cu drone

Ministerul Apărării confirmă alerta aeriană și anunță că mai multe porturi din Ucraina au fost țintele unor atacuri masive cu drone.

În noaptea de 1 spre 2 noiembrie, porturile ucrainene de la Dunăre au fost ținta unor atacuri masive cu drone”, a transmis MApN, printr-un comunicat de presă.

Oficialii spun că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.

Conform autorităților, alerta aeriană a început la ora 04:11, atunci când avioanele F-16 ale Poliției Aeriene de la Fetești și Câmpia Turzii au fost ridicate de la sol.

De asemenea, a intervenit și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT.

Știrea inițială

Mesajul RO-Alert s-a dat luni dimineața, în jurul orei 04:00, și a fost primit de toți locuitorii județului Tulcea. Atenționarea viza o posibilă incursiune de drone.

Apeluri la 112

Două persoane au sunat la numărul unic de urgență. Unul dintre apelanți anunța autoritățile că aude și vede avioane care zboară la joasă înălțime.

Celălalt apelant a cerut mai multe informații despre mesajul RO-Alert.

ISU Tulcea mai menționează că, în urma alertei aeriene, nu au fost înregistrate evenimente care să implice intervenția pompierilor tulceni.

Aproximativ oră și jumătate mai târziu, la ora 05:26, alerta aeriană a încetat.

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