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Alertă aeriană în județul Tulcea. Mesaj Ro-Alert privind posibile drone

O nouă alertă aeriană a fost declanșată miercuri dimineața în județul Tulcea. Populația a fost avertizată prin mesaj Ro-Alert privind posibile incursiuni de drone.
Alertă aeriană în județul Tulcea. Mesaj Ro-Alert privind posibile drone
Cosmin Pirv
21 oct. 2026, 07:20, Social
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Mesajul de alertă aeriană Ro-Alert a fost emis miercuri dimineața în jurul orei 3.30.

Acesta viza posibile incursiuni de drone.

Mesajul a vizat populația din nord-estul județului Tulcea.

„Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă, În lipsa unui adăpost rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesaj.

Potrivit ISU Tulcea, nu au fost înregistrate apeluri la 112.

Mai multe mesaje de alertă aeriană au fost emise în județul Tulcea în ultimele luni în contextul războiului din Ucraina și al riscului ca drone să pătrundă în spațiul aerian al României.

Potrivit MApN, în 2026, au fost înregistrate 39 de atacuri în apropierea frontierei României. De asemenea, au fost 35 de pătrunderi neautorizate pe teritoriul țării, iar 6 drone au fost doborâte. În total, au fost găsite 44 de fragmente de drone și două mine marine.

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