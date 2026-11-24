Forțele armate poloneze primiseră autorizația de a doborî aeronava.

Cu toate acestea, și-a schimbat în cele din urmă cursul și s-a îndreptat spre est, potrivit Reuters.

Apoi, au decis să nu deschidă focul, „având în vedere riscurile potențiale pentru civili și posibilele consecințe ale distrugerii aeronavei”, a transmis comandamentul operațional al forțelor armate poloneze.

Trei rachete rusești Kh-101 au căzut, de asemenea, vineri pe teritoriul polonez, reaprinzând temerile că războiul din Ucraina s-ar putea extinde la o țară membră NATO.

Ca răspuns, NATO va desfășura în Polonia un avion de avertizare timpurie și control AWACS, potrivit sursei citate.