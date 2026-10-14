MApN: Ținte aeriene, detectate în apropierea graniței cu România, pe teritoriul Ucrainei. Mesaj RO-Alert privind o posibilă incursiune a dronelor, pentru nordul județului Tulcea

UPDATE. MApN: Ţinte aeriene, detectate în apropierea localităţii Vâlkove, lângă România

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat miercuri că sistemele radar au detectat ținte aeriene în apropierea localității Vâlkove din Ucraina, în zona graniței cu România.

Potrivit ministerului, acestea nu au intrat în spațiul aerian național.

Pentru monitorizarea situației, au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române și un elicopter IAR-330 SOCAT.

„În dimineața zilei de miercuri, 14 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținte aeriene care evoluau în apropierea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei cu România. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 6.39, a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a transmis MApN.

Ministerul a precizat că, potrivit datelor furnizate de sistemele de supraveghere radar, „cele trei ținte aeriene nu au pătruns în spațiul aerian național”.

Știrea inițială

Autoritățile au emis, miercuri dimineață, un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, prin care populația a fost avertizată cu privire la o posibilă incursiune a unor drone.

Reprezentanții ISU Tulcea au precizat că, până la ora transmiterii acestei știri, nu au fost primite apeluri de urgență.

Mesajul RO-Alert transmis populației din nordul județului Tulcea conține recomandări privind măsurile de protecție în cazul unei alerte aeriene.

„Alarmă aeriană (Posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în casă, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul transmis miercuri dimineață.