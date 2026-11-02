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A murit Juan Atkins, unul dintre fondatorii muzicii techno. Artistul care a schimbat muzica electronică avea 64 de ani

Juan Atkins, DJ-ul și producătorul american considerat unul dintre creatorii muzicii techno, a murit la vârsta de 64 de ani. Decesul a fost confirmat duminică, 1 noiembrie, de agenția care îl reprezenta.
A murit Juan Atkins, unul dintre fondatorii muzicii techno. Artistul care a schimbat muzica electronică avea 64 de ani
Sursa foto: Youtube
Victor Dan Stephanovici
02 nov. 2026, 08:41, Social
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Atkins a fost găsit inconștient în camera sa de hotel, înaintea evenimentului programat la clubul Yu Yu. Potrivit publicației Resident Advisor, muzicianul a fost transportat la spital, unde a fost declarat decedat. Cauza oficială a morții nu a fost comunicată. Vestea a provocat numeroase reacții în comunitatea internațională a muzicii electronice, relatează NBC News.

Juan Atkins, unul dintre cei trei muzicieni care au creat techno la Detroit

Născut în 1962, la Detroit, Juan Atkins a crescut în Belleville, o localitate din apropierea orașului american. Acolo i-a cunoscut pe Derrick May și Kevin Saunderson, alături de care avea să formeze celebrul grup Belleville Three. Cei trei sunt considerați pionierii stilului techno, apărut la începutul anilor 1980.

Muzica lor combina sintetizatoare, ritmuri electronice și influențe din funk, disco și hip-hop. Atkins a fost inspirat inclusiv de grupul german Kraftwerk, de emisiunile DJ-ului The Electrifying Mojo și de scrierile futuristului Alvin Toffler. Tot la începutul anilor 1980, a înființat proiectul Cybotron împreună cu Richard Davis. Doi ani mai târziu, cei doi au lansat piesa „Clear”, devenită una dintre înregistrările definitorii pentru muzica electronică din Detroit.

Melodia a influențat generații de producători și a ajuns ulterior în muzica pop. În 2005, Missy Elliott a folosit un fragment din „Clear” pentru hitul „Lose Control”. După despărțirea de Cybotron, Atkins a continuat să lanseze muzică sub numele Model 500 și a fondat casa de discuri Metroplex. Piesa sa „No UFO’s”, lansată în 1985, a contribuit la răspândirea sunetului techno dincolo de Statele Unite.

Reacțiile artiștilor după moartea lui Juan Atkins

Kevin Saunderson, unul dintre colegii săi din Belleville Three, l-a descris drept un vizionar care a deschis drumul pentru numeroși muzicieni. „Juan a fost creatorul techno, un adevărat vizionar care a deschis ușa pentru atât de mulți dintre noi, inclusiv pentru mine”, a transmis Saunderson.

DJ-ul britanic Carl Cox a amintit influența piesei „Clear”, despre care a spus că a rămas permanent în memoria sa. Muzicianul german Sven Väth a vorbit despre legătura creată de Atkins între Detroit și Berlin, oraș devenit ulterior unul dintre principalele centre ale muzicii techno.

În ultimii ani, Atkins a continuat să concerteze la festivaluri și în cluburi din întreaga lume. În 2023, a relansat proiectul Cybotron, după o pauză îndelungată. Ultima sa apariție programată era la Ciudad de México, pe 31 octombrie, cu o zi înainte ca decesul să fie anunțat public.

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