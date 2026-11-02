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Au furat startul. Un spectaculos sat de Crăciun, cu intrarea gratuită, se deschide în luna noiembrie

Un sat de Crăciun se deschide în luna noiembrie lângă Verona, Italia. Este unul dintre cele mai spectaculoase locuri de acest tip din Italia care anul acesta se deschide mai repede deoarece marchează o ediție aniversară. Intrarea este gratuită.
Au furat startul. Un spectaculos sat de Crăciun, cu intrarea gratuită, se deschide în luna noiembrie
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
02 nov. 2026, 08:35, Social
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Satul de Crăciun se află în Bussolengo, în apropiere de Verona. Locul îi așteaptă pe vizitatori cu decoruri de basm, mii de ornamente, spectacole tematice și întâlniri cu Moș Crăciun.

Intrarea este gratuită, anunță organizatorii care speră să atragă cât mai mulți turiști deoarece este o ediție aniversară. Cea de-a 30-a ediție a evenimentului va fi în perioada 7 noiembrie 2026- 6 ianuarie 2027.

În timp, satul de Crăciun de lângă Verona a devenit o atracție atât pentru localnici, cât și pentru turiștii străini.

Satul are, printre altele, patinoar, trenuleț, telecabină și un atelier unde copiii își pot confecționa propria pălărie de Crăciun. Continuarea pe Mediafax Italia.

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