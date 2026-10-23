Primele imagini cu Târgul de Crăciun de la Craiova. Orașul se transformă în „Tărâmul elfilor”, tema din acest an. Când se deschide

Deși mai sunt aproape două luni până la Crăciun, centrul Craiovei începe deja să capete atmosfera sărbătorilor de iarnă. Pe străzile pietonale au fost montate instalații luminoase suspendate, iar fațadele clădirilor istorice sunt decorate cu ghirlande, globuri și figurine festive.

Fotografiile realizate de fotograful Mediafax pe 23 octombrie surprind pregătirile în plină desfășurare. Deasupra străzilor au fost instalate structuri pentru iluminatul de sărbători, iar pe balcoanele clădirilor din centru au apărut ornamente în culorile tradiționale ale Crăciunului.

Decorațiunile nu sunt încă aprinse, însă imaginile oferă o primă perspectivă asupra felului în care va arăta orașul în perioada sărbătorilor.

Când se deschide Târgul de Crăciun de la Craiova și care este programul

Ediția din 2026 a Târgului de Crăciun de la Craiova va fi organizată în perioada 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027, potrivit calendarului publicat de Primăria Craiova.

Tema aleasă pentru acest an este „Tărâmul elfilor”, iar evenimentul va fi amenajat în zona centrală a municipiului, cu decorațiuni tematice, căsuțe pentru comercianți, produse artizanale și instalații de agrement.

Potrivit informațiilor publicate despre regulamentul pentru comercianți, programul căsuțelor este:

Luni – joi: 13:00 – 21:00

Vineri – duminică: 10:00 – 22:00

Accesul în zona târgului este gratuit, însă atracțiile și produsele comercializate vor fi plătite separat.

Printre atracțiile pregătite se numără instalațiile luminoase, zonele pentru fotografii, căsuțele cu produse tradiționale și echipamentele de agrement. Sania zburătoare a lui Moș Crăciun, una dintre atracțiile edițiilor precedente, figurează și în cerințele pentru operatorii interesați de participarea la târg.

Programul detaliat al spectacolelor și eventualele tarife pentru atracții urmează să fie comunicate separat.

Craiova, desemnată cel mai frumos târg de Crăciun din Europa

Târgul de Crăciun din Craiova a câștigat pentru ediția precedentă titlul „European Best Christmas Market”, în clasamentul realizat de platforma European Best Destinations, în urma votului publicului.

Evenimentul a obținut peste 140.000 de voturi, devansând alte destinații europene cunoscute pentru târgurile organizate în perioada sărbătorilor.

În ultimii ani, târgul a devenit unul dintre principalele evenimente turistice organizate la Craiova, atrăgând vizitatori din alte regiuni ale țării și din străinătate.

Când se deschid celelalte târguri de Crăciun din România în 2026

Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă au început și în alte orașe din țară. Primele mari târguri sunt programate să se deschidă la jumătatea lunii noiembrie, iar unele vor continua până în primele zile ale anului 2027.

La Sibiu, târgul din Piața Mare este programat să înceapă pe 13 noiembrie și să se încheie pe 3 ianuarie 2027.

La Cluj-Napoca, deschiderea este anunțată pentru 20 noiembrie, în Piața Unirii, evenimentul urmând să continue până la începutul lunii ianuarie.

La București, târgul de Crăciun din Piața Constituției este programat să înceapă pe 27 noiembrie și să se încheie pe 27 decembrie, potrivit calendarelor publicate până acum.

La Brașov, căsuțele din Piața Sfatului vor fi deschise începând cu 27 noiembrie, însă inaugurarea oficială, odată cu aprinderea iluminatului festiv, este programată pe 30 noiembrie. Evenimentul se va încheia pe 3 ianuarie 2027.

La Oradea, deschiderea este anunțată pentru 27 noiembrie, iar târgul ar urma să fie organizat până pe 26 decembrie.

La Timișoara, cea de-a XIX-a ediție a Târgului de Crăciun va avea loc între 29 noiembrie și 7 ianuarie 2027. Evenimentul va fi organizat în mai multe zone centrale, printre care Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Unirii și Parcul Central.