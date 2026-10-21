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The Guardian: Rutele din Marea Neagră devin cele mai periculoase din lume. NATO trimite resurse suplimentare

NATO trimite în Marea Neagră avioane de patrulare maritimă, sisteme radar, drone și personal de informații, pe fondul intensificării atacurilor asupra navelor comerciale din regiune.
The Guardian: Rutele din Marea Neagră devin cele mai periculoase din lume. NATO trimite resurse suplimentare
Dronă Shahed. Sursa foto: Hepta
Cosmin Pirv
21 oct. 2026, 07:49, Știri externe
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Potrivit The Guardian, suplimentarea resurselor militare a fost anunțată după o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic, în cadrul căreia ambasadorii statelor membre au discutat despre securitatea Mării Negre.

Desfășurarea va include și personal pentru analiza criminalistică a explozibililor, în contextul atacurilor care au vizat nave comerciale ce transportau cereale și alte mărfuri agricole din porturile Ucrainei.

Decizia a fost luată după ce alte cinci nave au fost atacate. Armata rusă a declarat că a lovit trei nave de marfă în portul ucrainean Reni și alte două nave aflate în drum spre Odesa.

Atacurile au amplificat îngrijorările privind siguranța navigației comerciale în apropierea statelor NATO.

„Pe fondul creșterii accentuate a numărului de victime în rândul marinarilor civili, care a transformat rutele din Marea Neagră în cele mai periculoase din lume, NATO a anunțat că alianța militară defensivă va suplimenta mijloacele de supraveghere din regiune”, scriu jurnaliștii britanici.

Publicația mai scrie că România a înregistrat 35 de incursiuni neautorizate ale dronelor în acest an, față de nouă în 2025. Forțele armate române au doborât șase drone în 2026, comparativ cu niciuna în anul precedent.

Compania de asigurări maritime și de analiză a riscurilor Ambrey a declarat că nu se întrevede sfârșitul amenințărilor la adresa transportului maritim de mărfuri pe Marea Neagră, inclusiv a cerealelor și a petrolului, și că prețurile asigurărilor pentru traversarea acestor ape au crescut vertiginos.

Tomas Alexa, analist senior la Ambrey, a declarat săptămâna trecută că firma sa a constatat o creștere bruscă a ritmului atacurilor începând din luna iulie. Se estimează că forțele ruse sunt responsabile pentru 80% dintre acestea.

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