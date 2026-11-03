Circulația trenurilor, închisă temporar pe ruta Eforie Nord-Eforie Sud. Un tren a fost retras din circulație

Circulația trenurilor a fost închisă temporar luni dimineață, în jurul orei 07:00, între Eforie Nord și Eforie Sud, după ce o bucată de teren s-a surpat sub calea ferată.
CFR anunță că avaria este prezentă la kilometrul feroviar 241+590, iar măsura închiderii circulației a fost dispusă din motive de siguranță, pentru a permite autorităților să evalueze și să stabilească lucrările necesare.
Trenul Regio 8381, operat de CFR Călători, va fi retras din circulație. Acesta a rămas blocat pe porțiunea de drum care a fost închisă și se va întoarce la stația Eforie Nord.
Județul Constanța s-a aflat sub avertizare de cod roșu de precipitații, meteorologii anunțând acumulări importante de apă în unele zone. Avertizarea a vizat riscul producerii unor fenomene severe, în contextul ploilor abundente
Persoanele care intenționau să călătorească cu unul dintre trenurile amânate și aveau bilete achiziționate pe ruta Constanța-Mangalia pot beneficia de un bilet de schimb.
CFR mai menționează că monitorizează situația și evaluează starea infrastructurii, pentru a putea lua măsurile necesare remedierii problemelor apărute pe traseu.
„Reluarea circulației feroviare va avea loc după finalizarea intervențiilor și verificarea condițiilor de siguranță”, a mai transmis CFR.