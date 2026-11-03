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Circulația trenurilor, închisă temporar pe ruta Eforie Nord-Eforie Sud. Un tren a fost retras din circulație

Circulația trenurilor este închisă temporar luni pe ruta Eforie Nord-Eforie Sud, după ce terenul s-a surpat sub calea ferată. Un tren se afla deja între cele două localități și va fi retras și el din circulație.
Circulația trenurilor, închisă temporar pe ruta Eforie Nord-Eforie Sud. Un tren a fost retras din circulație
Sursa foto: Facebook/ CFR Infrastructura
Coralia Frigea
03 nov. 2026, 08:51, Social
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Circulația trenurilor a fost închisă temporar luni dimineață, în jurul orei 07:00, între Eforie Nord și Eforie Sud, după ce o bucată de teren s-a surpat sub calea ferată.

CFR anunță că avaria este prezentă la kilometrul feroviar 241+590, iar măsura închiderii circulației a fost dispusă din motive de siguranță, pentru a permite autorităților să evalueze și să stabilească lucrările necesare.

Sursa foto: Facebook/ CFR Infrastructura

Un tren personal, retras din circulație

Trenul Regio 8381, operat de CFR Călători, va fi retras din circulație. Acesta a rămas blocat pe porțiunea de drum care a fost închisă și se va întoarce la stația Eforie Nord.

Județul Constanța s-a aflat sub avertizare de cod roșu de precipitații, meteorologii anunțând acumulări importante de apă în unele zone. Avertizarea a vizat riscul producerii unor fenomene severe, în contextul ploilor abundente

Ce pot face călătorii

Persoanele care intenționau să călătorească cu unul dintre trenurile amânate și aveau bilete achiziționate pe ruta Constanța-Mangalia pot beneficia de un bilet de schimb.

CFR mai menționează că monitorizează situația și evaluează starea infrastructurii, pentru a putea lua măsurile necesare remedierii problemelor apărute pe traseu.

„Reluarea circulației feroviare va avea loc după finalizarea intervențiilor și verificarea condițiilor de siguranță”, a mai transmis CFR.

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