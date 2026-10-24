Italia se pregătește pentru o nouă rundă de proteste sâmbătă. Mii de polițiști, pe străzi

Pe 24 octombrie, în Italia și în Franța sunt așteptate noi proteste în marile orașe față de creșterea costului vieții. Autoritățile și proprietarii de afaceri se tem că se vor repeta evenimentele din 17 și 18 octombrie, când sute de persoane au fost implicate în incidente violente îndreptate împotriva magazinelor și forțelor de ordine.

În acest sens, în capitala Italiei vor fi mobilizați sute de ofițeri, în timp ce în Milano, numărul acestora va trece de o mie, pentru a asigura ordinea publică, potrivit Euronews.

Sunt planificate proteste în mai multe orașe italiene, printre care Milano, Bologna, Genova, Torino, Roma și Florența. Potrivit „Mappa della rivolta”, un site web care centralizează inițiativele de protest, sunt programate peste 30 de mobilizări, de la marșuri și pichetări până la adunări și greve.

Roma, supusă unor măsuri stricte de securitate.

După ciocnirile care au avut loc săptămâna trecută, Roma va fi supusă unor măsuri stricte de securitate cu această ocazie. Comandamentul poliției din Roma a elaborat un plan de securitate pentru a gestiona atât demonstrațiile anunțate oficial, cât și adunările spontane anunțate online.

Vor fi utilizate atât drone ale Departamentului 1 de Zbor al Poliției de Stat, dar și aeronave ale Carabinieri. În total, vor fi mobilizați aproximativ 1.500 de ofițeri, iar controalele se vor desfășura de la piețele orașului până la gările feroviare, mai notează Euronews.

Și în Milano vor fi utilizate drone pentru monitorizarea marșurilor. Demonstrațiile autorizate vor avea loc la distanță de Duomo, în timp ce protestele sunt interzise în cartierele Garibaldi și Porta Venezia.

Gestionarea protestelor, îngreunată de dimensiunea pregătirilor în online

În ciuda pregătirilor autorităților, dimensiunea digitală îngreunează gestionarea protestelor. Pe rețelele sociale circulă ghiduri privind modul de pregătire pentru confruntări. Sfaturile variază de la a avea la îndemână apă, analgezice și oțet pentru a atenua efectele gazelor lacrimogene, până la îndrumări privind ținuta vestimentară.

În plus, la Torino este așteptată o manifestație organizată de activiști din mișcarea „antagonista”, legați de fostul centru social Askatasuna, împreună cu membri ai Mișcării 17 Octombrie și studenți.

În urma tulburărilor din 17 octombrie, au fost efectuate percheziții care au vizat aproximativ 100 de persoane, dintre care 51 erau minori. Operațiunile au avut loc în mai multe orașe, printre care Bari, Bergamo, Florența, Genova și Verona.