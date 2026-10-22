500 de parașutiști trimiși la Milano după violențele din weekend: „Vor putea interveni cu drone”

Armata pe străzile din Milano. După jafurile din weekend, Salvini trimite 500 de parașutiști din Folgore, care vor putea interveni cu blindate și drone.

Nu vor umbla pe stradă să facă lucruri ciudate”, promite el.

„Vor fi pregătiți să facă ce un militar trebuie și poate să facă, respectând normele în vigoare. Sunt militari și vor respecta legea, nu o să umble pe stradă să facă lucruri ciudate”, a adăugat Salvini.

Vineri, mii de elevi și tineri au protestat pașnic față de condițiile din școli, iar sâmbătă protestele au continuat cu o manifestație mai amplă împotriva costului vieții.

Sâmbătă și duminică, însă, grupuri de tineri, mulți cu fața acoperită, s-au ciocnit cu poliția în Piazza Duomo și au spart și jefuit magazine din centru, inclusiv un supermarket din via Torino și un magazin de articole sportive din piazza Cairoli.

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