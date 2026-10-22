Prima pagină » Știri externe » 500 de parașutiști trimiși la Milano după violențele din weekend: „Vor putea interveni cu drone”

500 de parașutiști trimiși la Milano după violențele din weekend: „Vor putea interveni cu drone”

După violențele din weekend, Matteo Salvini anunță 500 de parașutiști din Folgore în piețele și gările din Milano.
500 de parașutiști trimiși la Milano după violențele din weekend: „Vor putea interveni cu drone”
Andreea Tobias
22 oct. 2026, 15:23, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Armata pe străzile din Milano. După jafurile din weekend, Salvini trimite 500 de parașutiști din Folgore, care vor putea interveni cu blindate și drone.

Nu vor umbla pe stradă să facă lucruri ciudate”, promite el.

„Vor fi pregătiți să facă ce un militar trebuie și poate să facă, respectând normele în vigoare. Sunt militari și vor respecta legea, nu o să umble pe stradă să facă lucruri ciudate”, a adăugat Salvini.

Vineri, mii de elevi și tineri au protestat pașnic față de condițiile din școli, iar sâmbătă protestele au continuat cu o manifestație mai amplă împotriva costului vieții.

Sâmbătă și duminică, însă, grupuri de tineri, mulți cu fața acoperită, s-au ciocnit cu poliția în Piazza Duomo și au spart și jefuit magazine din centru, inclusiv un supermarket din via Torino și un magazin de articole sportive din piazza Cairoli.

Citiți articolul complet pe Mediafax Italia:

Recomandarea video

O coaliție de ONG-uri cere socialiștilor europeni (PES) să investigheze apropierea PSD de partidul extremist AUR: ”Normalizează cooperarea cu un partid de extremă dreapta”
G4Media
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
GSP.ro
Premierul Luca Niculescu își completează echipa cu un nou diplomat! A fost rechemat de la Consulatul României!
Gandul
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Cancan
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Prosport
Cine se va ocupa de reforma administrativă prin care 429 de localități ar urma să fie comasate
Libertatea
Ce nu trebuie să faci dacă vezi o pisică neagră sau spargi o oglindă. Superstițiile de care românii se tem și astăzi
CSID
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Promotor