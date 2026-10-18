Violențele de la Milano nu se opresc. Duminică, tinerii cu cagule au jefuit un supermarket și un magazin Decathlon

Tinerii au ieșit din supermarketul Carrefour din via Torino cu sticle de alcool și au aruncat mâncarea în stradă, relatează Il Messaggero. Paznicii au fost agresați.

Câteva ore mai târziu, un grup de tineri îmbrăcați în negru a spart vitrinele magazinului Decathlon de lângă Castello Sforzesco și a plecat cu hanorace, tricouri și pantaloni.

Aproximativ 2.000 de tineri își dăduseră întâlnire după-amiază în zona Domului, unde forțele de ordine erau deja prezente. Aceștia au răsturnat tomberoane, biciclete și scutere, au spart geamurile unei dube și au distrus mesele și umbrelele teraselor. Baricadați în piazza Mercanti, au aruncat cu pietre și petarde în polițiști, care au răspuns cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene.

Domul a fost închis mai devreme. Aproximativ 70 de tineri au fost duși duminică la sediul poliției. Premierul Giorgia Meloni a convocat o ședință pe tema ordinii publice.

Sala: „N-am avut niciodată această senzație”

„Sunt primar de mai bine de zece ani și n-am avut niciodată această senzație de pierdere a controlului asupra violenței”, a declarat primarul Giuseppe Sala. Primăria evaluează pagubele pentru a cere despăgubiri celor găsiți vinovați. Sala a cerut din nou mai mulți polițiști pentru Milano.

Bilanțul de sâmbătă

Potrivit primei estimări a Confcommercio Milano, violențele de sâmbătă au produs pagube și pierderi de peste 500.000 de euro. Asta și pentru că magazinele din centru au trebuit să se închidă la ora 17:00.

După violențele de sâmbătă, 72 de persoane au fost duse la poliție, iar 17 au fost arestate: 7 italieni, 5 străini și 5 minori. Alți 22 de tineri au fost cercetați în libertate, iar 104 membri ai forțelor de ordine au fost răniți. Pentru majori, primele judecăți în procedură de urgență ar putea avea loc chiar luni. Acuzațiile includ, după caz, devastare, vătămare corporală gravă și opunere la arestare.

Potrivit poliției, manifestația „Italia in Piazza” împotriva scumpirilor pornise sâmbătă cu aproximativ 5.000 de oameni. Mici grupuri de tineri cu fața acoperită au început însă de la început să arunce cu obiecte. Violențele au continuat apoi cu baricade, focuri și atacuri asupra polițiștilor până seara, la 22:30. O mașină a carabinierilor a fost distrusă cu răngi, iar în Galeria Vittorio Emanuele un trecător de circa 50 de ani a fost lovit de un grup de tineri după ce a protestat pentru răsturnarea coșurilor de gunoi.