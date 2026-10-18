Italia, paralizată de proteste. Manifestanții au jefuit magazine și au incendiat proprietăți în Milano

Protestele față de creșterea costului vieții au degenerat sâmbătă noaptea în Italia, după ce mai mult manifestanți au jefuit mai multe magazine și au incendiat proprietăți.

Marșul împotriva războaielor și a creșterii costurilor vieții a început pașnic, potrivit The Independent.

Însă, protestatarii mascați au aruncat cu pietre, pavele și alte obiecte asupra poliției antirevoltă și au dat foc baricadelor construite din mese de bar. Imaginile din urma incidentului au arătat o mașină a carabinierilor grav avariată.

Poliția a folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.

Cel puțin doi ofițeri de poliție au fost răniți și aproximativ 50 de manifestanți, inclusiv mulți minori, au fost reținuți, a relatat agenția de știri LaPresse.

Premierul italian Giorgia Meloni a condamnat violența într-o postare pe rețelele de socializare.

„A protestaeste un drept. A da foc orașelor noastre nu este”, a scris ea, făcând referire la „huliganii care exploatează demonstrațiile pentru a semăna haos, a-i ataca pe cei responsabili de asigurarea securității și a ține orașe întregi ostatice”.

Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a declarat că „motivele protestelor au fost de înțeles. Violența împotriva forțelor de ordine și daunele grave aduse orașului nu sunt justificabile”, potrivit sursei citate.

Tulburările au coincis cu protestele din Franța, unde peste 1.200 de persoane au fost reținute, iar 150 de polițiști și jandarmi au fost răniți.

Ministerul francez de Interne a estimat că aproximativ 550.000 de persoane au participat la manifestațiile organizate în întreaga țară, dintre care 110.000 la Paris. În total, au avut loc 110 manifestații.

Protestele au fost organizate împotriva costului ridicat al vieții și au reunit studenți, angajați din sectorul public și agricultori. La manifestațiile de sâmbătă s-au alăturat și membri ai mișcării „vestelor galbene”, o mișcare de protest apărută în Franța în 2018, după anunțarea unor scumpiri ale carburanților.