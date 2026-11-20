Vineri, în cadrul ședinței Guvernului, a fost aprobată o hotărâre privind organizarea, desfășurarea și finanțarea, în anul 2026, a activităților militare naționale dedicate Zilei Naționale a României.

Potrivit unui comunicat de presă al Executivului, actul normativ prevede invitarea la parada militară națională din 1 Decembrie 2026, organizată la București, a cel mult 600 de persoane din detașamentele armatelor statelor membre NATO și ale statelor partenere.

Pentru membrii detașamentelor străine au fost stabilite următoarele plafoane de cheltuieli: 105 lei de persoană pe zi pentru masă; 20 de lei de persoană pe zi pentru cheltuieli de protocol și 135 de lei de persoană pentru vizite la obiective turistice din București, fotografii oficiale și alte cheltuieli similare.

Plafoanele de 20 de lei și, respectiv, 135 de lei se aplică și personalului român care va însoți detașamentele străine.

Potrivit comunicatului, cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor vor fi acoperite din bugetul MApN aferent anului 2026.

La parada militară națională de la București, alături de efectivele românești, vor defila detașamente din state membre NATO și din Republica Moldova.

De asemenea, activități militare dedicate Zilei Naționale a României vor fi organizate și în alte localități din țară.